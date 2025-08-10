Які стипендії отримують студенти та коли чекати підвищення виплат

Які стипендії отримують студенти в Україні

Академічна стипендія у стуждентів в Україні наразі складає близько 2100 грн. Підвищена стипендія доходить майже до 3000 грн. Цього недостатньо, і у Міносвіти усвідомлюють, що стипендійне забезпечення потребує підвищення.

"Зараз якраз на останніх етапах у Верховній Раді розглядається законопроект, який говорить про те, що в нас мають з'явитися так звані національні стипендії. Це підвищені стипендії, які зможуть забезпечити студентів мінімум на рівні мінімальної заробітної плани", – підкреслює Михайло Винницький.

За його словами, це дасть змогу людині базово жити з такої стипендії.

"Це буде для наших найсильніших ступників, які будуть мати найвищі бали", – пояснює він.

У законопроекті також передбачене підвищення стипендій для студентів, які навчаються за держзамовленням. Питання забезпечення стипендіями буде активно обговорюватися найближчими місяцями у контексті розгляду законопроекту №10399. Якщо його ухвалять, зміни можуть набути чинності вже з наступного року.

Підвищать зарплати і вихователям

Уряд готується підвищити заробітні плати працівникам дитячих садків. Хоч офіційна статистика показує середній дохід близько 12 тисяч гривень, насправді більшість вихователів отримують мінімальну зарплату, заявили раніше РБК-Україна у МОН.

"Середня зарплата вихователів близько 12 тисяч гривень за тією статистикою, яку ми бачимо. Але дуже багато людей працюють на мінімалку. І немало людей вже дуже багато років в системі. Ми розуміємо, що ще три-чотири роки, і вони підуть на пенсію. Вони нам роблять оцю статистику, де нібито все виглядає не надто критично. Але насправді все дуже критично", – зазначила заступниця міністра Анастасія Коновалова.

Вона додала, що на наступний рік уряд планує надати додаткову фінансову підтримку дошкільній освіті через програму "єЯсла" Міністерства соціальної політики, сім’ї та молоді. Це може збільшити фінансування галузі приблизно на 30%.