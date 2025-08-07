ua en ru
Все по-новому? Як МОН змінює конкурси наукових досліджень і що обмежує

Четвер 07 серпня 2025 12:16
Все по-новому? Як МОН змінює конкурси наукових досліджень і що обмежує У конкурсах наукових досліджень і розробок передбачені зміни для молодих вчених і експертів (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Міністерство освіти й науки України затвердило нове Положення про проведення конкурсів наукових досліджень і розробок. Воно запроваджує низку важливих змін і обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОН.

Для чого МОН затвердило нове Положення

Українцям розповіли, що Міністерство юстиції України зареєструвало оновлене Положення (розроблене МОН й затверджене наказом №947) щодо:

  • проведення конкурсних відборів проектів наукових досліджень;
  • проведення конкурсних відборів науково-технічних (експериментальних) розробок;
  • оцінювання результатів їх виконання.

Зазначається, що документ:

  • вперше об'єднує найбільші конкурсні механізми МОН - як основний конкурс для закладів вищої освіти, так і конкурс для молодих учених;
  • встановлює однакові принципи організації, оцінювання та звітування проектів - незалежно від виду конкурсу.

Уточнюється, що Положення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

"Міністерство працює над оголошенням відповідних конкурсів з вересня 2025 року, щоб забезпечити підбиття підсумків до кінця календарного року та фінансування з січня 2026", - наголосили у відомстві.

Що саме змінюється в Україні й для кого

Згідно з інформацією МОН, в Україні "працюватиме" єдине положення для конкурсів, адже затверджений документ об'єднав правила основного конкурсу:

  • для закладів вищої освіти;
  • конкурсу для молодих учених.

Крім того, збільшено підтримку і суб'єктність молодих учених.

"Не менше за 30% загального обсягу фінансування щороку спрямовується на конкурси для молодих дослідників - цей обсяг є фіксованим", - пояснили у міністерстві.

Уточнюється, що молоді вчені становлять при цьому не менше ніж 50% Науково-експертної ради МОН.

У Положенні йдеться також про участь учених НАН України - дослідники з Національної академії наук можуть повноцінно входити до складу колективів університетських заявок.

Ще одна зміна - прозора автоматизована експертиза в єдиній базі:

  • три експерти з обов'язковим розглядом відхилень оцінок на рівні ±25%;
  • розподіл проектів та звітів між експертами відбувається автоматично - через Національну електронну науково-інформаційну систему (з обов'язковою перевіркою на конфлікт інтересів).

Крім того, документ запроваджує Кодекс експерта - нові правила для експертів щодо:

  • доброчесності;
  • конфлікту інтересів;
  • конфіденційності;
  • об'єктивності.

Він пропонує водночас і чіткі вимоги до академічної доброчесності.

"Плагіат, фальсифікація даних, "купівля" наукових робіт, показників і результатів, співпраця з РФ - тепер є підставами для дискваліфікації", - наголосили в МОН.

Йдеться про:

  • впровадження спеціальної Комісії з етики експертів;
  • визначення допустимих умов використання штучного інтелекту (ШІ) тощо.

Насамкінець відбулась відмова від штучної наукометрики - скасовано "сумування" цитувань, індексів Гірша, надання "листів про зацікавленість чи впровадження".

"Фокус зміщується на якість проектів і прогнозовані результати", - підсумували в міністерстві.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як по-новому будуть фінансувати українську науку.

Крім того, ми пояснювали, чи будуть в Україні скорочувати інститути й звільняти науковців.

Читайте також, як війна вплинула на науку в Україні в цілому та що може змінитись у цій сфері вже найближчим часом.

