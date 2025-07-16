Освітні гранти 2025: хто зі вступників отримає до 25 тисяч на навчання і за яких умов
В Україні затвердили нові розміри освітніх грантів та додаткові регіональні коефіцієнти для вступників 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки.
Що змінилось для вступників
У МОН розповіли, що уряд ухвалив зміни до умов надання державних грантів у межах вступної кампанії 2025 року.
Так, в Україні було оновлено:
- розміри освітніх грантів;
- додатковий регіональний коефіцієнт для окремих категорій вступників.
Чим важливі освітні гранти
Заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький нагадав, що освітній грант - це інструмент підтримки тих вступників, які:
- мають високі результати національного мультипредметного тесту (НМТ);
- не отримали бюджетного місця в омріяному університеті.
"Ми хочемо, щоб кожен талановитий студент мав шанс навчатися там, де хоче, і за тією програмою, яку сам обирає", - наголосив посадовець.
Хто і який грант може отримати
Українцям повідомили, що з 2025 року гранти на навчання будуть такими:
- 17 тисяч гривень - грант 1-го рівня для вступників із результатами 150+ балів з двох предметів НМТ (140+ балів для тих, хто вступає на спеціальності, яким цього року надається особлива підтримка);
- 25 тисяч гривень - грант 2-го рівня для тих, хто склав два предмети НМТ на 170+ балів.
"Ці кошти будуть спрямовані на часткову оплату навчання в закладах вищої освіти", - зауважили в МОН.
Наголошується, що отримати грант можуть лише вступники, яким до цього не було запропоновано за алгоритмом відбору бюджетне місце.
Довідково у МОН повідомили, що для обчислення розміру гранту застосовуються також коефіцієнти - залежно від спеціальності, на яку подається заява.
Для яких напрямків застосовується коефіцієнт 1,5 (скриншот: mon.gov.ua)
Для яких напрямків застосовується коефіцієнт 1,3 або 1 (скриншот: mon.gov.ua)
"Зауважимо, що для деяких спеціальностей доступні лише гранти другого рівня", - додали в МОН.
Обмеження рівня грантів для окремих спеціальностей (скриншот: mon.gov.ua)
Коли застосовується додатковий коефіцієнт
За інформацією МОН, з 2025 року окрім базових сум було запроваджено додатковий коефіцієнт 1,5 - для визначення розміру державного гранту.
Він застосовується до вступників, які:
- здобули повну загальну середню освіту у 2025 році в Запорізькій, Сумській, Харківській або Миколаївській областях;
- вступають до закладів вищої освіти (ЗВО) в цих же областях.
"Застосування цього коефіцієнта покликано підтримати регіони, які тривалий час перебувають під постійною загрозою обстрілів і мають складну безпекову ситуацію", - пояснили в МОН.
Водночас коефіцієнт не застосовується:
- до абітурієнтів із цих регіонів, які вступають до ЗВО в інших областях;
- до абітурієнтів, які вступають у прифронтові ЗВО з інших областей.
"Важливо також зазначити, що всі регіональні коефіцієнти застосовуються відповідно до фактичної адреси ЗВО, до якого подано заяву", - наголосили в МОН.
Чи змінились коефіцієнти для спеціальностей з особливою підтримкою
Згідно з інформацією МОН, галузеві коефіцієнти для спеціальностей з особливою підтримкою залишаються чинними - їх застосовують до заяв із першим і другим пріоритетом.
"Вони підвищують конкурсний бал вступника", - нагадали українцям.
Зазначається, що це дає змогу залучити абітурієнтів до стратегічно важливих напрямів підготовки.
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