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Освітні гранти 2025: хто зі вступників отримає до 25 тисяч на навчання і за яких умов

Середа 16 липня 2025 18:10
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Освітні гранти 2025: хто зі вступників отримає до 25 тисяч на навчання і за яких умов Дехто зі вступників має шанс отримати освітні гранти (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

В Україні затвердили нові розміри освітніх грантів та додаткові регіональні коефіцієнти для вступників 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки.

Що змінилось для вступників

У МОН розповіли, що уряд ухвалив зміни до умов надання державних грантів у межах вступної кампанії 2025 року.

Так, в Україні було оновлено:

  • розміри освітніх грантів;
  • додатковий регіональний коефіцієнт для окремих категорій вступників.

Чим важливі освітні гранти

Заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький нагадав, що освітній грант - це інструмент підтримки тих вступників, які:

  • мають високі результати національного мультипредметного тесту (НМТ);
  • не отримали бюджетного місця в омріяному університеті.

"Ми хочемо, щоб кожен талановитий студент мав шанс навчатися там, де хоче, і за тією програмою, яку сам обирає", - наголосив посадовець.

Хто і який грант може отримати

Українцям повідомили, що з 2025 року гранти на навчання будуть такими:

  • 17 тисяч гривень - грант 1-го рівня для вступників із результатами 150+ балів з двох предметів НМТ (140+ балів для тих, хто вступає на спеціальності, яким цього року надається особлива підтримка);
  • 25 тисяч гривень - грант 2-го рівня для тих, хто склав два предмети НМТ на 170+ балів.

"Ці кошти будуть спрямовані на часткову оплату навчання в закладах вищої освіти", - зауважили в МОН.

Наголошується, що отримати грант можуть лише вступники, яким до цього не було запропоновано за алгоритмом відбору бюджетне місце.

Довідково у МОН повідомили, що для обчислення розміру гранту застосовуються також коефіцієнти - залежно від спеціальності, на яку подається заява.

Освітні гранти 2025: хто зі вступників отримає до 25 тисяч на навчання і за яких умовДля яких напрямків застосовується коефіцієнт 1,5 (скриншот: mon.gov.ua)

Освітні гранти 2025: хто зі вступників отримає до 25 тисяч на навчання і за яких умовДля яких напрямків застосовується коефіцієнт 1,3 або 1 (скриншот: mon.gov.ua)

"Зауважимо, що для деяких спеціальностей доступні лише гранти другого рівня", - додали в МОН.

Освітні гранти 2025: хто зі вступників отримає до 25 тисяч на навчання і за яких умовОбмеження рівня грантів для окремих спеціальностей (скриншот: mon.gov.ua)

Коли застосовується додатковий коефіцієнт

За інформацією МОН, з 2025 року окрім базових сум було запроваджено додатковий коефіцієнт 1,5 - для визначення розміру державного гранту.

Він застосовується до вступників, які:

  • здобули повну загальну середню освіту у 2025 році в Запорізькій, Сумській, Харківській або Миколаївській областях;
  • вступають до закладів вищої освіти (ЗВО) в цих же областях.

"Застосування цього коефіцієнта покликано підтримати регіони, які тривалий час перебувають під постійною загрозою обстрілів і мають складну безпекову ситуацію", - пояснили в МОН.

Водночас коефіцієнт не застосовується:

  • до абітурієнтів із цих регіонів, які вступають до ЗВО в інших областях;
  • до абітурієнтів, які вступають у прифронтові ЗВО з інших областей.

"Важливо також зазначити, що всі регіональні коефіцієнти застосовуються відповідно до фактичної адреси ЗВО, до якого подано заяву", - наголосили в МОН.

Чи змінились коефіцієнти для спеціальностей з особливою підтримкою

Згідно з інформацією МОН, галузеві коефіцієнти для спеціальностей з особливою підтримкою залишаються чинними - їх застосовують до заяв із першим і другим пріоритетом.

"Вони підвищують конкурсний бал вступника", - нагадали українцям.

Зазначається, що це дає змогу залучити абітурієнтів до стратегічно важливих напрямів підготовки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про рекорди НМТ-2025 - скільки випускників взяли 200 балів і які предмети стали для них "пасткою".

Крім того, ми пояснювали, як абітурієнтам з тимчасово окупованих територій (ТОТ) потрапити в українські виші без НМТ.

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