В Україні стартує експеримент із 12-річною школою: що змінюється й чому це важливо

Понеділок 01 вересня 2025 13:54
UA EN RU
В Україні стартує експеримент із 12-річною школою: що змінюється й чому це важливо Україна готується до переходу на 12-річну систему освіти (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

З 1 вересня 2025 року в Україні розпочинається експериментальний проект для впровадження 12-річної школи. Йдеться про тестування нових програм, розроблених спеціально під цей формат.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака у Telegram.

Що передбачає експериментальний проект і скільки триватиме

Посадовець нагадав, що до початку реформи старшої профільної школи в Україні залишилося два роки, тож підготовку до цього не просто так потрібно починати вже зараз.

"У продовження теми 12-річного навчання... Із 1 вересня розпочнеться експериментальний проект для впровадження 12-річної школи. Тестування нових програм, розроблених спеціально під цей формат", - повідомив Бабак.

Він пояснив, що вони передбачають два напрями навчання:

  • академічний (більш теоретичний, орієнтований на підготовку до вступу у виші);
  • професійний (такий, що поєднує повну середню освіту з отриманням професії - практичними навичками, які дозволять працювати за фахом після навчання).

"Це - перший крок до впровадження нового Державного стандарту профільної середньої освіти та підготовка до переходу на 12-річну систему", - наголосив голова профільного комітету ВРУ.

Станом на кінець серпня порядок проведення експерименту оприлюднено ще не було, проте відповідне рішення вже схвалив Кабінет міністрів України.

Зазначається, що експериментальний проект триватиме до 1 вересня 2027 року.

Чому це важливо для українських школярів: основні причини

Бабак поділився також причинами запровадження таких змін - чому це важливо для українських дітей.

"Причина перша. Як казав Микола Хвильовий: "Геть від Москви", - розповів посадовець.

Він нагадав, що на сьогодні 11-річна система навчання залишається в Росії, Білорусі та Україні.

"12-річна - загальноприйнята у всій Європі. Цей стандарт прийняла й Америка. Але головне, звичайно, не лише символізм. А те, що європейці почнуть визнавати наші шкільні атестати", - пояснив фахівець.

Причина друга - профільність у школі.

Бабак повідомив, що з огляду на заплановані зміни, "академічні ліцеї різного спрямування будуть більш поглиблено готувати учнів за обраним ними профілем".

"Дитина зможе обрати профіль, до якого в неї є хист, який вона краще розуміє. Наприклад, гуманітарний чи природничий. Сфокусувати увагу на вивченні дисциплін саме цього напряму", - зауважив експерт.

За його словами, це "надасть можливість концентруватися на головному".

"Не перевантажувати дитину, зберігаючи її фізичне і ментальне здоров'я, розвиваючи її найкращі здібності", - уточнив голова комітету парламенту.

Причина третя - краща підготовка до університету.

Бабак повідомив, що "старша профільна школа в плановому форматі дасть дитині можливість підготуватись до вступу до того вишу, який вона обрала, який відповідає її намірам і здібностям".

Крім того, це дозволить "природним шляхом" (в перспективі) зменшити бакалаврат з 4-річного на 3-річний.

"Будемо відверті, перший курс сьогодні - це зазвичай час "вирівнювання", повторення тем шкільної програми, підтягування до відповідного рівня, потрібного у виші. Нова профільна школа цю проблему нівелює", - наголосив спеціаліст.

Він нагадав також, що профільне навчання буде впроваджуватись не лише в академічних, але і в професійних ліцеях. Отже, там, крім повної середньої освіти, учні отримають ще й професію.

"В 2027 році ця система стане реальністю в масштабах всієї країни... Це важливо для переходу на євростандарт освіти. Щоб до цього були готові всі: і учні, і вчителі, і батьки", - підсумував посадовець.

В Україні стартує експеримент із 12-річною школою: що змінюється й чому це важливоВ Україні стартує експеримент із 12-річною школою: що змінюється й чому це важливоВ Україні стартує експеримент із 12-річною школою: що змінюється й чому це важливоПублікація Бабака (скриншот: t.me/SerhiiBabak)

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів визначив, що навчальний рік 2025-2026 у школах України розпочнеться 1 вересня й триватиме до 30 червня.

Крім того, ми повідомляли, коли учні українських шкіл отримають власну валюту в застосунку "Мрія" та як саме зможуть "заробляти".

Читайте також, яким буде дистанційне навчання цього року й для кого.

