Студенческий старт: сколько украинцев пошли на первый курс и какие специальности в топе

Новый академический год в украинских учреждениях высшего образования начался традиционно 1 сентября. При этом более половины первокурсников имеют финансовую поддержку от государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
В МОН рассказали, что по состоянию на начало 2025/2026 академического года в университеты, академии и институты было зачислено 178 720 первокурсников - без учета поступления в военные и другие специализированные учреждения (данные по которым не разглашаются).
Из них:
"Таким образом, более половины соискателей высшего образования имеют финансовую поддержку от государства", - подчеркнули в ведомстве.
Министр образования и науки Оксен Лисовой напомнил, что "каждый и каждая, кто выбирает обучение в украинском университете, делает сознательный выбор - получать образование дома и быть частью будущего Украины".
"Государство последовательно поддерживает студентов и преподавателей: бюджетные места обеспечивают бесплатное обучение и стипендии, а гранты частично покрывают оплату контракта и направляются в специальный фонд университета. Это дает ЗВО автономию в использовании средств - в частности для повышения зарплат работников и укрепления качества образовательного процесса", - поделился чиновник.
Уточняется также, что по состоянию на 1 сентября 2025 года на 1-4 курсах бакалавриата и всех курсах медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления (медицинские магистры) в Украине в целом обучается более 750 тысяч студентов.
Согласно информации МОН, в десятку самых популярных специальностей по количеству зачисленных людей на бюджет вошли такие:
В МОН отметили, что аудиторное обучение должно происходить там, где это безопасно.
"Министерство призывает ЗВО в безопасных регионах планировать рабочие и учебные графики так, чтобы максимизировать аудиторную работу студентов и исследовательских команд", - поделились в ведомстве.
Уточняется, что возвращение к очному формату там, где это возможно, повышает:
Отмечается в то же время, что МОН последовательно помогает заведениям в прифронтовых областях обустраивать безопасные пространства для обучения.
"Харьковские, Сумские, Запорожские и Николаевские университеты уже получили на это 330 миллионов гривен. Релокированные ЗВО, в частности херсонские, дополнительно поддерживаются в рамках проекта Всемирного банка", - подытожили в министерстве.
