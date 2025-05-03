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Відрахують із вишу? Що буде, якщо студент відмовиться від військової підготовки

Субота 03 травня 2025 08:00
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Відрахують із вишу? Що буде, якщо студент відмовиться від військової підготовки Чи можуть студенти відмовитись від проходження військової служби (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

З вересня 2025-го студенти повинні будуть проходити базову загальновійськову підготовку. Вона буде обов'язковою для чоловіків, а для жінок - добровільною.

РБК-Україна розпитало старшого юриста практики військового права ЮК Приходько та партнери Михайла Лобунька, чи можуть студенти відмовитись від проходження військової підготовки і якими будуть наслідки від цього.

Чи можуть студенти відмовитись із проходження БЗВП

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №734 від 21 червня 2024 року, базова загальновійськова підготовка (БЗВП) є обов’язковою для всіх студентів-чоловіків, які навчаються за денною або дуальною формою навчання та визнані придатними до військової служби.

"Програма БЗВП включає 300 академічних годин, з яких 90 годин теоретичних занять проводяться у закладах освіти, а 210 годин практичних занять - у навчальних центрах Збройних Сил України", - пояснює юрист.

Відмова студента-чоловіка від проходження практичної частини БЗВП, за умови його придатності до військової служби, є підставою для відрахування з закладу вищої освіти.

"Жінки-студентки можуть проходити БЗВП виключно добровільно, за умови взяття на військовий облік у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки", - каже Лобунько.

Крім того, відмова від проходження БЗВП може обмежити можливості працевлаштування у державних органах та прокуратурі, оскільки проходження цієї підготовки є необхідною умовою для першого працевлаштування на державну службу.

Наголосимо, що мобілізація осіб, які пройшли БЗВП, не передбачена до 25 років. Люди цієї категорії можуть служити у війську лише за власним бажанням.

Хто звільнятиметься від БЗВП

Від проходження БЗВП звільнятимуться студенти наступних категорій:

  • громадяни України, яких ВЛК визнала непридатними до військової служби;
  • ті, хто до набуття громадянства України вже пройшов військову службу в інших країнах;
  • громадяни України, які вже пройшли військову службу.

Читайте також про те, що громадяни України чоловічої статі, яким у цьому році виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік призовників. Тим, хто не зробить цього у призначений термін, загрожує штраф.

Раніше ми писали про те, що потрібно знати про військовий облік за кордоном - хто має стати та як правильно це зробити.

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