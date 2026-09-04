Стрілянина в Києві: військовому ГУР обрали запобіжний захід

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід військовому ГУР Сергію Іванову, якого підозрюють у причетності до стрілянини на вулиці Шумського у Києві.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна із зали суду.

Що вирішив суд

Суд у Києві обрав запобіжний захід для військовослужбовця Головного управління розвідки Міністерства оборони Сергія.

Напередодні йому оголосили підозру у справі про стрілянину в столиці.

Державне бюро розслідувань оголосило Сергію підозру за статтею 348 Кримінального кодексу України - посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Підозрюваного доставили до зали суду для участі в розгляді справи. Засідання проходило у закритому режимі. Сторона захисту просила суд звільнити підозрюваного.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, суддя, вийшовши з нарадчої кімнати, заявив, що обрав запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Підозрюваного звільнять з-під варти негайно.

Поручителем Сергія Іванова стане Заур Малакшенідзе - командир військової частини, до якої відноситься підозрюваний.

Стрілянина на Шумського у Києві: як все відбувалось

Нагадаємо, зранку 2 вересня в соцмережах поширилися відео з наслідками стрілянини в житловому масиві Березняки, поблизу будинку на вулиці Юрія Шумського.

Поліція перекрила рух транспорту в районі. На місці події працювали силовики.

У Службі безпеки заявили, що заступник командира Російського добровольчого корпусу Степан Каплунов, якого напередодні затримали, нібито мав контакти з ФСБ і готував замах на одного з лідерів російської опозиції.

За версією СБУ, саме через невідкладні слідчі дії щодо цієї підозри виникла конфліктна ситуація, яка призвела до стрілянини.

Натомість сам Каплунов у заяві розповів, що кілька днів його утримували на таємному об'єкті та допитували.

За його словами, погодитися з версією про зв'язки з ФСБ він був змушений через фізичний та психологічний тиск.

Окрім того, Головне управління розвідки попередило про сплановану інформаційну кампанію проти воєнної розвідки та її бойових підрозділів, до якої нібито планують залучати медіа і сумнівні Telegram-канали.

У відомстві закликали українців довіряти лише офіційним джерелам.