У мережі повідомили про стрілянину в Києві: що відомо

Соціальними мережами поширилася інформація про стрілянину в Києві. На місці помічені силовики.

Що відомо про стрілянину на цю мить - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

"У звʼязку з перекриттям руху поліцією в обох напрямках на вул. Юрія Шумського громадський транспорт курсує зі змінами", - попередили в КМДА.

Водночас деякі Telegram-канали пов’язують інцидент із СБУ та ГУР, однак офіційного підтвердження цьому немає.

Офіційної інформації про обставини події, кількість постраждалих чи затриманих наразі немає.

Попередньо, йдеться про район будинку на вул. Юрія Шумського, 10. Повідомляється, що інцидент стався вночі, а на місці досі працюють правоохоронці.

У мережі зранку поширюють відео, на яких, як стверджують очевидці, видно наслідки стрілянини на Березняках.

Нагадаємо, сьогодні СБУ та ГУР повідомили про запобігання теракту, який ФСБ РФ нібито готувала проти одного з російських опозиціонерів, який перебував в Україні. Імені в спецслужбі не назвали. У СБУ лише зазначили: "Проводяться оперативно-слідчі дії".

Втім, за даними джерел РБК-Україна, було попереджено замах на заступника командира з бойової роботи "Російського добровольчого корпусу" Степана Каплунова.