Зеленський після перестрілки силовиків у Києві анонсував звільнення в СБУ та ГУР

В СБУ та ГУР відбудуться звільнення заступників керівників на тлі розслідування подій, пов'язаних із цими відомствами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

Перевірки та кадрові рішення

Глава держави зазначив, що вже провели розмову з генеральним прокурором Русланом Кравченком щодо ситуації навколо СБУ та ГУР МО.

Наразі у цій справі вже вручили дві підозри, а правоохоронці перевіряють усі обставини подій від самого їх початку.

За словами президента, за результатами службового розслідування буде надана належна оцінка діям керівників обох відомств.

"Вже є кадрові рішення по обох структурах. Будуть звільнені заступники керівників, які повинні відповідати за цю ситуацію. Цілком справедливо обидві структури повинні відповідати", - підкреслив Володимир Зеленський.

Президент також додав, що обидва відомства діяли у спосіб, який є неприпустимим, і наголосив на важливості встановлення правди для уникнення подібних ситуацій у майбутньому.