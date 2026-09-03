"Стрілянини не мало статися": в СБУ розповіли деталі конфлікту на Шумського у Києві

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

За даними СБУ, заступник командира російського добровольчого корпусу Степан Каплунов нібито мав контакти з ФСБ. Спецслужба опублікувала нібито його переписку з російськими спецслужбами, які ставили завдання підготувати замах проти одного з лідерів російського опозиційного руху, котрий у цей час мав прибути в Україну, а також інших військових Сил оборони.

За даними СБУ, від представників ФСБ РФ військовослужбовець також отримав завдання ліквідувати інших бійців Сил оборони України за грошову винагороду.

У спецслужбі кажуть, що Каплунов визнав контакти з ФСБ, тому до нього не було застосовано запобіжного заходу.

Перестрілка під час слідчих дій

"У той час як співробітники СБУ проводили невідкладні слідчі дії для збору та фіксації доказів вказаного кримінального правопорушення, виникла абсолютно неприпустима конфліктна ситуація, яка призвела до стрілянини", - йдеться у заяві СБУ.

Що каже сам фігурант

Заступник командира РДК Степан Каплунов у інтерв'ю для Radio NV подав іншу версію подій. За його словами, працівники СБУ нібито утримували і допитували його через підозру в контактах із ФСБ.

Каплунов стверджує, що 23 серпня біля будинку на нього напали невідомі, які представилися поліцією, після чого його вивезли у невідоме місце - як він припускає, на "режимний об'єкт" чи в таємну тюрму.

За його словами, перші дві доби його допитували про зв'язки з ФСБ, і він, за власною версією, був змушений погодитися з цією версією, хоча "такого не було". Метою тиску, на його думку, була дискредитація командира й підрозділу.

Через дев'ять днів утримання Каплунова, за його словами, відвезли назад до квартири, де вже тривали слідчі дії. Стрілянину чоловік, як він стверджує, чув лише через вікно, а згодом його забрали під охорону побратими з РДК.

Стрілянина між СБУ та ГУР у Києві: як все відбувалось

Нагадаємо, 1 вересня в РДК заявили, що Каплунов зник біля власного будинку кількома днями раніше.

Штаб підрозділу звернувся до ГУР, СБУ та ДБР, але чіткої відповіді про його місцеперебування чи висунуті звинувачення не отримав.

Вранці 2 вересня СБУ спільно з ГУР офіційно заявили, що спецслужби запобігли теракту ФСБ РФ проти лідера російської опозиції, який приїхав в Україну з нагоди Дня Незалежності.

За даними джерел РБК-Україна, йшлося саме про Каплунова.