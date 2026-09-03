Заступник командира РДК Каплунов зробив заяву після затримання СБУ

Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів утримували на таємному об'єкті та допитували через підозру у зв'язках із ФСБ. За його словами, до цього причетні співробітники СБУ.

Як повідомляє РБК-Україна , Каплунов заявив про це в інтерв’ю Radio NV.

За його словами, 23 серпня біля власного будинку на нього напали невідомі, які назвалися працівниками поліції. Вони повалили Каплунова на землю та надягли наручники, не висунувши жодних офіційних звинувачень.

Після цього чоловіка вивезли у невідомому напрямку - на ймовірний режимний об’єкт чи "таємну тюрму". Там його зачинили в камері та прикували ланцюгами.

Звинувачення у зв'язках із ФСБ

Протягом перших двох діб, за словами Каплунова, його допитували - йому закидали контакти з російською ФСБ та стверджували, що він нібито організував зв'язок російських спецслужб зі своїм командиром.

На думку заступника командира РДК, головною метою цього затримання була дискредитація "Спецпідрозділу Тимура" і безпосереднього його командира". Чоловік вважає, що причиною стала "історична конкуренція" між ГУР та СБУ.

Психологічний тиск та звільнення

Військовий розповів, що фізичного насильства до нього не застосовували, однак постійно тиснули психологічно та погрожували.

"Фізичного впливу на мене не здійснювали, за винятком викрадення на самому початку, а проте казалися такі слова про те, що можна зникнути зовсім, якісь слова про "рити яму". Ми всі розуміємо, про що йдеться", - зазначив Каплунов.

Він повідомив, що через важкий психологічний стан та безвихідне становище був змушений тимчасово погодитися з вигаданою версією про комунікацію з ФСБ, однак стверджує, що нічого подібного не було.

Після 9 днів утримання Каплунова привезли назад до його будинку для проведення слідчих дій. Перебуваючи у квартирі, він чув через вікно стрілянину. Згодом заступника командира РДК забрали бійці "Спецпідрозділу Тимура" і наразі він перебуває під їхньою охороною у безпечному місці.

Стрілянина між СБУ та ГУР

Нагадаємо, 1 вересня у РДК заявили, що Степан Каплунов зник біля власного будинку за кілька днів до цього. Штаб підрозділу звернувся по допомогу до ГУР, СБУ та ДБР, однак чіткої інформації не отримав.

Вранці 2 вересня СБУ спільно з ГУР офіційно повідомили, що запобігли теракту, який ФСБ РФ нібито готувала проти лідера російської опозиції, який приїхав до України з нагоди Дня Незалежності. За інформацією джерел РБК-Україна, йшлося саме про Каплунова.

Того ж ранку в соцмережах з'явилося відео з наслідками стрілянини на Березняках, біля будинку на вулиці Юрія Шумського. Поліція перекрила рух транспорту в районі, а на місці працювали силовики.