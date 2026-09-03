ГУР попереджає про сплановану інформаційну атаку на воєнну розвідку
В Україні розгорнули інформаційну кампанію, головна ціль якої - дискредитація воєнної розвідки та бойових підрозділів ГУР МО.
З таким попередженням виступило Головне управління розвідки України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ГУР.
Згідно з даними розвідки, до поширення фейковоих меседжів організатори цієї кампанії планують залучати:
- медіа;
- блогерів;
- Telegram-канали із сумнівною репутацією.
Окрім того, вказано, що за поширення дезінформації про українських розвідників планують давати фінансову винагороду.
На цьому тлі ГУР закликало українців довіряти інформації лише з перевірених офіційних джерел.
Ба більше, воєнна розвідка публічно звернулася до представників медіа, журналістів і блогерів.
"Якщо з вами звʼязуються з пропозиціями опублікувати й поширити неперевірені сумнівні дані - негайно звертайтеся до правоохоронних органів", - закликали розвідники.
У ГУР також нагадали, що українська Воєнна розвідка та її бойові підрозділи продовжують виконувати бойові й спеціальні завдання, захищаючи Україну та протидіючи російській агресії.
До речі, раніше РБК-Україна розповідало, як президент Володимир Зеленський відреагував на перестрілку ГУР і СБУ в Києві.
Окрім того, стало відомо, що про цей інцидент думає колишній глава воєнної розвідки та чинний керівник ОПУ Кирило Буданов.