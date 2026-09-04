Стрельба в Киеве: военному ГУР избрали меру пресечения

Печерский суд Киева определил меру пресечения для военнослужащего ГУР Сергея Иванова, подозреваемого в причастности к стрельбе на улице Шумского в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

Что решил суд

Суд в Киеве избрал меру пресечения для военнослужащего Главного управления разведки Министерства обороны Сергея.

Накануне ему объявили подозрение по делу о стрельбе в столице.

Государственное бюро расследований объявило Сергею подозрение по статье 348 Уголовного кодекса Украины - посягательство на жизнь работника правоохранительного органа.

Подозреваемый был доставлен в зал суда для участия в рассмотрении дела. Заседание проходило в закрытом режиме. Сторона защиты просила суд уволить подозреваемого.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, судья, выйдя из совещательной комнаты, заявил, что избрал меру пресечения в виде личной поруки. Подозреваемого освободят из-под стражи немедленно.

Поручителем Сергея Иванова станет Заур Малакшенидзе - командир воинской части, к которой относится подозреваемый.

Стрельба на Шумского в Киеве: как все происходило

Напомним, утром 2 сентября в соцсетях распространились видео с последствиями стрельбы в жилом массиве Березняки, у дома на улице Юрия Шумского.

Полиция перекрыла движение транспорта по району. На месте происшествия работали силовики.

В Службе безопасности заявили, что заместитель командира Российского добровольческого корпуса Степан Каплунов, которого накануне задержали, якобы имел контакты с ФСБ и готовил покушение на одного из лидеров российской оппозиции.

По версии СБУ, именно из-за неотложных следственных действий по этому подозрению возникла конфликтная ситуация, которая привела к стрельбе.

Сам Каплунов в заявлении рассказал, что несколько дней его содержали на тайном объекте и допрашивали .

По его словам, согласиться с версией о связях с ФСБ он был вынужден из-за физического и психологического давления.

Кроме того, Главное управление разведки предупредило о спланированной информационной кампании против военной разведки и ее боевых подразделений, в которую якобы планируют привлекать медиа и сомнительные Telegram-каналы.

В ведомстве призвали украинцев доверять только официальным источникам.