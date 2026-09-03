Каплунов заявив про тиск з боку СБУ та спробу дискредитації Буданова (відео)

Заступник командира Російського добровольчого корпусу (РДК) Степан Каплунов оприлюднив відеозвернення, в якому заявив, що протягом перших трьох днів "викрадення" СБУ нібито чинила на нього психологічний та фізичний тиск.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Російського добровольчого корпусу.

Як заявив Каплунов, 23 серпня 2026 року він був "бандитськи викрадений співробітниками СБУ".

Заступник командира РДК стверджує, що перші три доби з ним "безпосередньо працював генерал Поклад (очільник СБУ - ред.) шляхом психологічного та фізичного тиску".

Каплунов сказав, що СБУ нібито намагалася дискредитувати заступника спецпідрозділу "Тимура" Дмитра Іванова та безпосередньо керівника ОП Кирила Буданова для того, щоб "приліпити співпрацю з ФСБ".

Крім того, на Telegram-каналі Російського добровольчого корпусу оприлюднили відео з людьми із закритими обличчями, їх Каплунов назвав співробітниками СБУ, які нібито намагалися проникнути до його квартири та підкинути невідомі предмети.

"Наша сторона звернулася до ДБР, щоб розібратися з даною ситуацією", - підсумував Каплунов у відеозверненні.

Конфлікт між СБУ та ГУР на Шумського

Нагадаємо, 1 вересня начальник штабу РДК Олександр Фортуна повідомив про викрадення в Києві заступника командира РДК з бойової роботи Степана Каплунова.

За словами адвоката військового, співробітники СБУ затримали його ще 23 серпня та утримували без висунення обвинувачень.

Вже в ніч проти 2 вересня та вранці в житловому масиві Березняки (вул. Юрія Шумського) сталася стрілянина. Як з'ясувалося пізніше, конфлікт зі зброєю виник біля будинку Каплунова, куди, як заявив адвокат, оперативники СБУ привезли його для проведення обшуку у квартирі.

СБУ натомість звинуватила "групу осіб, які належать до Сил оборони" у збройному нападі на оперативно-слідчу групу СБУ. Сталася стрілянина, були поранені троє працівників ГУР.

У Службі безпеки заявили, що нібито проводили розслідування справи про теракт, організований ФСБ РФ. Як стверджує СБУ, Каплунов нібито погодився на співпрацю з російськими спецслужбами та готував замах на одного з лідерів російської опозиції на День Незалежності, а також мав завдання щодо ліквідації інших українських військових.

Натомість адвокат наголошує, що Каплунова не затримували, а викрали, адже йому не було висунуто жодних звинувачень.

"Зважаючи на визнання цим військовослужбовцем контактів із ФСБ РФ і співпрацю зі слідством, до нього не було застосовано запобіжний захід", - пояснює свою позицію СБУ.

Вже сьогодні СБУ опублікувала нібито переписку Каплунова з російськими спецслужбами. Водночас сам військовий у коментарі ЗМІ це заперечив. Він пояснив, що його утримували у таємній тюрмі й через своє "становище і психологічний тиск", мовляв, він був змушений погодитися з версією про комунікацію з ФСБ, хоча "такого не було".

Командир спецпідрозділу ГУР "Тимур", до складу якого входить РДК, назвав дії СБУ "викраденням бойового командира серед білого дня". Наразі Каплунов вже перебуває на волі під охороною бійців свого спецпідрозділу.