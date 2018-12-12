Стрельба в Страсбурге: главное

Фото: в Страсбурге стреляли на рождественской ярмарке

По официальным данным, три человека погибли, еще 12 ранены

Во вторник вечером, 11 декабря, рядом с рождественской ярмаркой во французком Страсбурге неизвестный открыл стрельбу. По официальным данным, три человека погибли, еще 12 ранены. Нападавший - 29-летний Шеккат Шариф до сих пор на свободе. Он ранен, но сумел сбежать на такси при перестрелке с полицией. В связи со стрельбой во Франции усилен контроль на границах, а также рождественских рынках. На поиски стрелка брошены сотни полицейских и жандармов.

Все подробности стрельбы в Страсбурге – в материале РБК-Украина.

Теракт в Страсбурге: погибшие и раненые

Во вторник, 11 декабря, около 20:00 по местному времени вооруженный преступник проник на территорию базара со стороны моста Корбо, который ведет в исторический центр Страсбурга. Оттуда он дошел до площади Клебера, где по традиции проходит одна из старейших в Европе рождественских ярмарок. После этого раздалась серия выстрелов.

По официальным данным, три человека убиты, еще 12 ранены. Французские СМИ пишут о четверых погибших при стрельбе в Страсбурге. Семеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба сообщил, что украинцев нет среди жертв и пострадавших.

Согласно сообщениям властей, нападавший до сих пор остается на свободе. Он ранен, но ему удалось ускользнуть при перестрелке с полицией. По данным Franceinfo, с места происшествия мужчина скрылся на угнанном такси.

Власти Франции рассматривают стрельбу в центре Страсбурга, произошедшую вечером 11 декабря, как теракт, сообщают местные СМИ. Расследованием происшествия занялось антитеррористическое подразделение прокуратуры в Париже.

Также президент Франции Эммануэль Макрон направил в Страсбург министра внутренних дел Кристофа Кастаньера.

После стрельбы в Страсбурге МВД Франции усилило контроль на границах, а также рождественских рынков, чтобы предотвратить аналогичные атаки.

На поиски стрелка мобилизовано не менее 600 полицейских и жандармов.

Полиция призывает жителей Страсбурга не выходить на улицу и не покидать свои дома.

Что известно о страсбургском стрелке?

Личность страсбургского стрелка установлена. Как пишут французские СМИ, предполагаемый преступник - Шариф Шекат 1989 г.р. (алжирского происхождения). Он принадлежал к радикальным исламистским группировкам.

Шариф Шекат ранее уже имел проблемы с законом и находился на учете спецслужб как потенциальный террорист.

Французские СМИ сообщают, что утром во вторник полиция приехала к нему в дом с обыском, собираясь арестовать, однако ему удалось скрыться. В его доме были обнаружены гранаты.