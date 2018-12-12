ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Стрельба во Франции: полиция просит жителей не покидать дома

Новости » Происшествия    12.12.2018 - 00:03
Стрельба во Франции: полиция просит жителей не покидать дома
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Местными властями открыто отделение публичной информации

В связи со стрельбой на Рождественской ярмарке в городе Страсбург (Франция) полиция рекомендовала жителям не выходить из домов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Постоянное представительство Украины при Совете Европы в Facebook.

"В связи с чрезвычайными событиями в центре Страсбурга местная полиция рекомендует жителям города оставаться в своих домах", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, местными властями открыто отделение публичной информации по телефону 0 811 000667.

"В случае срочной необходимости вы можете связаться с нашим дежурным по телефону +33758353468. Также в случае необходимости вы можете обратиться в Посольство Украины во Франции по номеру телефона круглосуточной "горячей линии": 0143060737 (+33143060737), e-mail: emb_fr@mfa.gov.ua или cons_fr@mfa.gov.ua или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +380442381657", - указано в сообщении представительства.

 

вниманию граждан Украины! В зв'связи с чрезвычайными событиями в центре Страсбурга местная полиция рекомендует жителям...

Опубликовано Постоянное представительство Украины при Совете Европы Вторник, 11 декабря 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе стрельбы на Рождественской ярмарке во французском Страсбурге погибли два человека.

РБК-Украина сообщало, что личность стрелка была установлена, пока продолжаются его поиски, поскольку он скрылся с места преступления.

Во Франции произошла стрельба на Рождественской ярмарке, есть жертвы Во Франции возросло число погибших в ходе протестов
Новости Украины ФранцияполицияСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь