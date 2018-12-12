Стрельба во Франции: полиция просит жителей не покидать дома

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Местными властями открыто отделение публичной информации

В связи со стрельбой на Рождественской ярмарке в городе Страсбург (Франция) полиция рекомендовала жителям не выходить из домов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Постоянное представительство Украины при Совете Европы в Facebook.

"В связи с чрезвычайными событиями в центре Страсбурга местная полиция рекомендует жителям города оставаться в своих домах", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, местными властями открыто отделение публичной информации по телефону 0 811 000667.

"В случае срочной необходимости вы можете связаться с нашим дежурным по телефону +33758353468. Также в случае необходимости вы можете обратиться в Посольство Украины во Франции по номеру телефона круглосуточной "горячей линии": 0143060737 (+33143060737), e-mail: emb_fr@mfa.gov.ua или cons_fr@mfa.gov.ua или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +380442381657", - указано в сообщении представительства.

вниманию граждан Украины! В зв'связи с чрезвычайными событиями в центре Страсбурга местная полиция рекомендует жителям... Опубликовано Постоянное представительство Украины при Совете Европы Вторник, 11 декабря 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе стрельбы на Рождественской ярмарке во французском Страсбурге погибли два человека.

РБК-Украина сообщало, что личность стрелка была установлена, пока продолжаются его поиски, поскольку он скрылся с места преступления.