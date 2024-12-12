Палата представників США не підтримала ленд-ліз для України на 2025 рік, - посол
У США Палата представників ухвалила оборонний бюджет на 2025 рік. При цьому в документі немає положення про продовження ленд-лізу для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посла України в США Оксани Маркарової.
За її словами, у цьому році законопроект про оборонний бюджет на 2025 рік (NDAA), затверджений Сенатом, містив положення щодо продовження терміну дії Закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні, і Посольство України в США активно адвокатувало його.
"Однак законопроект, затверджений Палатою представників не містив такого положення. У консолідованому тексті законопроекту відповідне положення не включено", - констаатувала посол.
Втім, за її словам, посольство продовжує вести активну роботу по збереженню цього механізму, який, зокрема передбачається у двопартійному та двопалатному законопроекті "Stand with Ukraine Act".
Що таке ленд-ліз
Ленд-ліз, офіційно представлений як Закон про сприяння обороні Сполучених Штатів - політика, згідно з якою Сполучені Штати Америки постачають своїм союзникам боєприпаси, техніку, продовольство, стратегічну сировину, включаючи нафтопродукти та матеріальні засоби.
Вона надається на основі того, що така допомога є важливою для оборони Сполучених Штатів. Ця допомога включає військові кораблі та військові літаки, а також іншу зброю.
Закон про ленд-ліз був прийнятий двічі за всю історію - вперше він був підписаний 11 березня 1941 року під час Другої світової війни, а вдруге для України - після російського вторгнення 9 травня 2022 року.
Ухвалення оборонного бюджету на 2025 рік Палатою представників США
Палата представників США ухвалила оборонний бюджет на 2025 рік (NDAA). Відповідне рішення підтримали 281 конгресмен, проти голосували 140 законодавців (16 республіканців і 124 демократи).
Зокрема, як пише The Hill, проект передбачає 883,7 млрд доларів на оборону США. В документі, зокрема, передбачене виділення коштів на створення спеціального фонду щодо Тайваню, який є аналогічним до ініціативи стосовно допомоги Україні.
Наступним кроком має стати схвалення NDAA Сенатом США, яке очікується наступного тижня.
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