Палата представників США не підтримала ленд-ліз для України на 2025 рік, - посол

У США Палата представників ухвалила оборонний бюджет на 2025 рік. При цьому в документі немає положення про продовження ленд-лізу для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посла України в США Оксани Маркарової.

За її словами, у цьому році законопроект про оборонний бюджет на 2025 рік (NDAA), затверджений Сенатом, містив положення щодо продовження терміну дії Закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні, і Посольство України в США активно адвокатувало його.

"Однак законопроект, затверджений Палатою представників не містив такого положення. У консолідованому тексті законопроекту відповідне положення не включено", - констаатувала посол.

Втім, за її словам, посольство продовжує вести активну роботу по збереженню цього механізму, який, зокрема передбачається у двопартійному та двопалатному законопроекті "Stand with Ukraine Act".

Що таке ленд-ліз

Ленд-ліз, офіційно представлений як Закон про сприяння обороні Сполучених Штатів - політика, згідно з якою Сполучені Штати Америки постачають своїм союзникам боєприпаси, техніку, продовольство, стратегічну сировину, включаючи нафтопродукти та матеріальні засоби.

Вона надається на основі того, що така допомога є важливою для оборони Сполучених Штатів. Ця допомога включає військові кораблі та військові літаки, а також іншу зброю.

Закон про ленд-ліз був прийнятий двічі за всю історію - вперше він був підписаний 11 березня 1941 року під час Другої світової війни, а вдруге для України - після російського вторгнення 9 травня 2022 року.