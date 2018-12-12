Украинцев нет среди жертв и пострадавших при стрельбе в Страсбурге

Фото: усиленные меры безопасности в Страсбурге (twitter.com/maxhofmann)

В украинском представительстве при Совете Европы работает горячая линия

Граждан Украины, по предварительным данным, нет среди жертв и пострадавших при стрельбе в Страсбурге (Франция). Об этом сообщил постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

По его словам, официальные данные свидетельствуют о трех погибших и 11 раненых в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге.

"По предварительным данным, предоставленным на горячей линии Страсбурга, граждан Украины среди пострадавших нет. Однако мы будем уточнять эту информацию", - отметил Кулеба.

Он также добавил, что в связи с повышенными мерами безопасности власти перекрыли дорогу на Германию. Нападавшего продолжают искать.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Франции ввело усиленные меры безопасности после стрельбы в Страсбурге. Меры заключаются в усиленном контроле на границах, а также рождественских рынков, чтобы предотвратить аналогичные атаки.

Также сообщалось, что после стрельбы полиция просила жителей не покидать дома.