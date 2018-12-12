Стрельба в Страсбурге: местные власти уточнили число жертв

Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)

Стрельба в Страсбурге произошла вчера вечером

В результате стрельбы в Страсбурге (Франция), по данным французских властей, погибли три человека, еще 13 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение AFP в Тwitter.

"Французские власти обновили информацию о потерях в Страсбурге: 3 убитых, 13 раненых", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге во вторник вечером погибли четыре человека.

Как сообщал постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, граждан Украины, по предварительным данным, нет среди жертв и пострадавших при стрельбе в Страсбурге.

Как писало РБК-Украина, на данный момент известно, что стрельбу устроил 29-летний Шеккат Шариф, который до сих пор остается на свободе. Он ранен, но сумел скрыться на такси при перестрелке с полицией.

Также сообщалось, что местная полиция проводила обыски в доме подозреваемого накануне днем, правоохранители намеревались задержать Шарифа, но он скрылся. После этого вечером он устроил стрельбу.