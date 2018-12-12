Устроивший стрельбу в Страсбурге сбежал на такси

Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)

Стрелок был ранен в ходе спецоперации правоохранителей

Устроивший стрельбу в Страсбурге (Франция) уехал с рождественской ярмарки на такси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Так, водитель рассказал полиции о полученном стрелком в ходе спецоперации ранении. Источник в полиции Франции рассказал France Info, что стрелок угнал у таксиста машину.

На поиски стрелка мобилизовали не менее 600 полицейских и жандармов.

"350 человек в настоящее время мобилизованы на местах, чтобы попытаться найти стрелка, а также 100 человек из судебной полиции. 2 вертолета, бригады и спецназ, солдаты BRI и Sentinel находятся на земле", - заявил министр внутренних дел Франции.

Сообщается, что мэр Страсбурга поинформировал о закрытии рождественской ярмарки и отмене запланированных представлений.

"Все наши мысли о жертвах исламистской бойни в Страсбурге и об их близких, а также о силах правопорядка и командах спасателей. Должны произойти радикальные изменения, поскольку политика по борьбе с терроризмом явно проваливается", - написала лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в Twitter.

Тереза Мэй также прокомментировала стрельбу в Страсбурге.

"Потрясена и опечалена ужасным нападением в Страсбурге. Мои мысли со всем французьким народом", - написала она.

Événement en cours à #Strasbourg

Point de situation n°3 à 23h15#RT pic.twitter.com/KMC2iT8ziP — Préfet de la région Grand-Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) December 11, 2018

Shocked and saddened by the terrible attack in Strasbourg. My thoughts are with all of those affected and with the French people. — Theresa May (@theresa_may) December 11, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что вследствие стрельбы на ярмарке погибли четыре человека.