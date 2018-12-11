Стрельба в Страсбурге: полиция ищет стрелка

Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)

Несколько районов оцеплено полицией

Полиция во французском Страсбурге после стрельбы на Рождественской ярмарке перекрыла несколько районов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Полиция оцепила территорию и начала погоню за стрелком, который скрылся с места происшествия, сообщили источники в полиции. Они сказали, что его личность был опознана", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в данный момент идут поиски стрелка, однако его личность уже установлена.

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил, что вооруженный человек был известен спецслужбам, а местная префектура заявила, что его ранее идентифицировали, как личность, несущую угрозу безопасности.

Кроме того, полиция запретила людям перемещаться по городу.

По сообщению Deutsche Welle, из здания Европарламента никого не выпускают, выход заблокирован.

Журналист DW в своем Twitter сообщил, что часть центра Страсбурга эвакуирована из-за стрельбы рядом с Рождественской ярмаркой.

Part of Strasbourg city center evacuated because of shooter close to Christmas market. Soldiers we talked to mentioned five wounded. pic.twitter.com/fkgAgjxqVI — Maximilian Hofmann (@maxhofmann) December 11, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе стрельбы на Рождественской ярмарке во французском Страсбурге погибли два человека.