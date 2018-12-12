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При стрельбе в Страсбурге погибли 4 человека

Новости » Происшествия    12.12.2018 - 01:02
При стрельбе в Страсбурге погибли 4 человека
Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)

Вследствие стрельбы ранения получили 11 человек

В результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге (Франция) во вторник вечером погибли четыре человека.  Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

"Четверо погибших и 11 раненых", - говорится в сообщении.

Отметим, в данный момент идут поиски стрелка, однако его личность уже установлена.

Кроме того, полиция запретила людям перемещаться по городу и рекомендовала при возможности остаться дома.

По сообщению Deutsche Welle,  из здания Европарламента никого не выпускают, выход заблокирован.

Журналист DW в своем Twitter сообщил, что часть центра Страсбурга эвакуирована из-за стрельбы рядом с Рождественской ярмаркой. 

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе стрельбы на Рождественской ярмарке во французском Страсбурге погибли два человека.

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