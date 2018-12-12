При стрельбе в Страсбурге погибли 4 человека

Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)

Вследствие стрельбы ранения получили 11 человек

В результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге (Франция) во вторник вечером погибли четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

"Четверо погибших и 11 раненых", - говорится в сообщении.

Отметим, в данный момент идут поиски стрелка, однако его личность уже установлена.

Кроме того, полиция запретила людям перемещаться по городу и рекомендовала при возможности остаться дома.

По сообщению Deutsche Welle, из здания Европарламента никого не выпускают, выход заблокирован.

Журналист DW в своем Twitter сообщил, что часть центра Страсбурга эвакуирована из-за стрельбы рядом с Рождественской ярмаркой.

Four dead and 11 injured after #Strasbourg shooting: https://t.co/8UtgM0PtRb — The Sun (@TheSun) December 11, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе стрельбы на Рождественской ярмарке во французском Страсбурге погибли два человека.