При стрельбе в Страсбурге погибли 4 человека

Вследствие стрельбы ранения получили 11 человек
В результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге (Франция) во вторник вечером погибли четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.
"Четверо погибших и 11 раненых", - говорится в сообщении.
Отметим, в данный момент идут поиски стрелка, однако его личность уже установлена.
Кроме того, полиция запретила людям перемещаться по городу и рекомендовала при возможности остаться дома.
По сообщению Deutsche Welle, из здания Европарламента никого не выпускают, выход заблокирован.
Журналист DW в своем Twitter сообщил, что часть центра Страсбурга эвакуирована из-за стрельбы рядом с Рождественской ярмаркой.
Four dead and 11 injured after #Strasbourg shooting: https://t.co/8UtgM0PtRb— The Sun (@TheSun) December 11, 2018
Напомним, ранее сообщалось, что в ходе стрельбы на Рождественской ярмарке во французском Страсбурге погибли два человека.