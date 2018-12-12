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Власти Франции после стрельбы усилили меры безопасности

Новости » Происшествия    12.12.2018 - 05:53
Власти Франции после стрельбы усилили меры безопасности
Фото: Кристоф Кастанер (скриншот)

Власти Франции решили ввести в действие план по срочным действиям при терактах

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что власти приняли решение ввести усиленные меры по обеспечению безопасности после стрельбы в Страсбурге на ярмарке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на bfmtv.

"Правительство решило ввести в действие план по срочным действиям при терактах, предусматривающий усиленный контроль на границах, усиленные меры безопасности на всех рождественских рынках во Франции, чтобы свести на нет риск аналогичных атак", - сказал он на брифинге.

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал стрельбу в Страсбурге.

"Солидарность всей нации в Страсбурге, жертвам и их семьям", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в Страсбурге (Франция) уехал с рождественской ярмарки на такси.

Отметим, на поиски стрелка мобилизовали не менее 600 полицейских и жандармов.

Как писало РБК-Украина, вследствие стрельбы на ярмарке погибли четыре человека.

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Новости Украины ФранциябезопасностьЭммануэль МакронСтрельба
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