Стрілянина в Страсбурзі: головне

Фото: в Страсбурзі стріляли на різдвяній ярмарці

За офіційними даними, три людини загинули, ще 12 поранені

У вівторок ввечері, 11 грудня, поряд з різдвяною ярмаркою у французькому Страсбурзі невідомий відкрив стрілянину. За офіційними даними, три людини загинули, ще 12 поранені. Нападник - 29-річний Шеккат Шаріф досі залишається на свободі. Він поранений, але зумів втекти на таксі при перестрілці з поліцією. У зв'язку зі стріляниною у Франції посилено контроль на кордонах, а також різдвяних ринках. На пошуки стрільця кинуті сотні поліцейських і жандармів.

Всі подробиці стрілянини у Страсбурзі – в матеріалі РБК-Україна.

Теракт в Страсбурзі: загиблі і поранені

У вівторок, 11 грудня, близько 20:00 за місцевим часом озброєний злочинець проник на територію базару з боку моста Корбо, який веде до історичного центру Страсбурга. Звідти він дійшов до площі Клебера, де за традицією проходить одна з найстаріших в Європі різдвяних ярмарків. Після цього пролунала серія пострілів.

За офіційними даними, три людини загинули, ще 12 поранені. Французькі ЗМІ пишуть про чотирьох загиблих при стрільбі в Страсбурзі. Семеро постраждалих перебувають у критичному стані.

Постпред України при Раді Європи Дмитро Кулеба повідомив, що українців немає серед жертв і постраждалих при стрільбі в Страсбурзі (Франція).

Згідно з повідомленнями влади, нападник досі залишається на волі. Він поранений, але йому вдалося вислизнути при перестрілці з поліцією.

За даними Franceinfo, з місця події чоловік втік на викраденому таксі.

Відкрито кримінальну справу за підозрою в тероризмі, президент Макрон направив до Страсбурга міністра внутрішніх справ Крістофа Кастаньера.

Після стрілянини в Страсбурзі МВС Франції посилило контроль на кордонах, а також різдвяних ринків, щоб запобігти аналогічні атаки.

На пошуки стрілка мобілізовано не менше 600 поліцейських і жандармів.

Поліція закликає жителів Страсбурга не виходити на вулицю та не залишати свої будинки.

Що відомо про страсбурзького стрілка?

Особистість страсбурзького стрілка встановлена. Як пишуть французькі ЗМІ, ймовірний злочинець - Шаріф Шекат 1989 р.н. (алжирського походження). Він належав до радикальних ісламістських угруповань.

Стрілок раніше вже мав проблеми з законом і перебував на обліку спецслужб як потенційний терорист.

Французькі ЗМІ повідомляють, що вранці у вівторок поліція приїхала до нього додому з обшуком, збираючись заарештувати, однак йому вдалося втекти. В його будинку були виявлені гранати.