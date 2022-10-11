Столтенберг не виключив застосування 5 статті НАТО у відповідь на диверсії

Він відмовився коментувати останні інциденти через проведення розслідування, проте зазначив, що НАТО уважно спостерігає за всіма інцидентами, які тим чи іншим чином можуть становити гібридну чи кіберзагрозу для союзників по Альянсу.

"Ми готові вживати заходи у разі потреби. Які саме це можуть бути заходи, залежить від характеру атаки. Ми не дамо нашим противникам привілегію знати, яким чином може бути активована 5 стаття, в яких обсягах. Це все буде залежати від конкретної ситуації, якщо виникне кібер- чи гібридна загроза проти НАТО", - сказав Столтенберг.

Диверсія на залізниці в Німеччині

Нагадаємо, що 8 жовтня у Німеччині через проблеми зі зв'язком на кілька годин зупинилися потяги. Міністр транспорту й цифрової інфраструктури Німеччини підтвердив, що причиною зупинки потягів стали диверсійні дії.

Диверсії на гілках "Північних потоків"

27 вересня стало відомо про витік газу в трьох місцях на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Пізніше у Швеції виявили ще одне джерело витоку газу.

На думку шведських сейсмологів, витік міг статися внаслідок підводних вибухів, що були зафіксовані в тому районі, де проходять газопроводи. НАТО також вважає, що виток газу на гілках "Північних потоків" стався в результаті диверсії.

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