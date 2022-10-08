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У Німеччині через проблеми зі зв'язком на кілька годин зупинилися потяги: підозрюють диверсію

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Берлін, Субота 08 жовтня 2022 17:10
У Німеччині через проблеми зі зв'язком на кілька годин зупинилися потяги: підозрюють диверсію Фото: у Німеччині через проблеми зі зв'язком на кілька годин зупинилися поїзди (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

На півночі Німеччини вранці 8 жовтня зупинився залізничний рух через пошкодження кабельних ліній, які відповідають за диспетчерський зв'язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Мережа радіозв'язку залізниці повністю вийшла з ладу сьогодні вранці. За даними силовиків, збій стався через те, що невідомі перерізали лінію передачі в кабельному каналі неподалік Берліна. Також аналогічний акт диверсії стався неподалік Дортмунда.

Через інцидент на півночі Німеччини зупинилися поїзди типів ICE, IC та EC. У деяких містах зупинилися регіональні потяги. У німецькій залізничній компанії Deutsche Bahn попередили, що технічні збої можуть спостерігатися протягом дня.

Відповідні органи вже розпочали розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Німеччини видав в'їзну візу підозрюваному в шпигунстві росіянину, незважаючи на заперечення Федерального відомства з охорони конституції та розвідки іншої європейської країни.

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