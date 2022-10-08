У Німеччини підтвердили, що причиною зупинки потягів стала диверсія

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву, яку транслювала DW News .

"Причиною стали диверсійні дії на кабельній мережі. Кабелі, які є необхідними для залізничного руху, зумисно й цілеспрямовано обрізали. Зараз ми не можемо сказати нічого більше ні про атаку, ні про зловмисників. Все це має встановити розслідування", - заявив міністр.

Мережа радіозв'язку залізниці повністю вийшла з ладу сьогодні вранці. За даними силовиків, збій стався через те, що невідомі перерізали лінію передачі в кабельному каналі неподалік Берліна. Також аналогічний акт диверсії стався неподалік Дортмунда.

Через інцидент на півночі Німеччини зупинилися поїзди типів ICE, IC та EC. У деяких містах зупинилися регіональні потяги. У німецькій залізничній компанії Deutsche Bahn попередили, що технічні збої можуть спостерігатися протягом дня.