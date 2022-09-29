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Витіки на "Північних потоках" стали результатом диверсії, - заява НАТО

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Брюссель, Четвер 29 вересня 2022 12:50
Витіки на "Північних потоках" стали результатом диверсії, - заява НАТО Фото: НАТО вважає, що витоки на "Північних потоках" стали результатом диверсії (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У НАТО вважають, що виток газу на гілках "Північних потоків" стався в результаті диверсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Альянсу.

"Вся доступна на цей час інформація вказує на те, що це (витік - ред.) - результат навмисних, безрозсудних та безвідповідальних диверсійних актів. Ці витоки створюють ризики для судноплавства і завдають значної шкоди навколишньому середовищу", - йдеться у повідомленні.

У НАТО обіцяють відреагувати на будь-яку навмисну атаку на її критичну інфраструктуру.

"Ми, як союзники, взяли на себе зобов'язання готуватися, стримувати та захищатися від примусового використання енергії та інших гібридних тактик державними та недержавними суб'єктами. Будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру союзників буде зустрінутий єдиною та рішучою відповіддю", - наголосили в Альянсі.

Вибухи на гілках "Північних потоків"

27 вересня стало відомо про витік газу в трьох місцях на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Вже сьогодні у Швеції виявили ще одне джерело витоку газу.

На думку шведських сейсмологів, витік міг статися внаслідок підводних вибухів, які були зафіксовані в тому районі, де проходять газопроводи.

Видання Bloomberg повідомило, що у місці, де стався вибух трубопроводу, утворилася вирва бурливої води діаметром 700 метрів. Вона вказує на екологічну катастрофу.

Хто може бути причетний до вибухів на "Північних потоках", читайте у матеріалі РБК-Україна "Вибухи на "Північних потоках". Хто за цим стоїть і чому в Європі бояться нових терактів".

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