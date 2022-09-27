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У районі витоку газу на "Північних потоках" зафіксували два вибухи, - ЗМІ

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Стокгольм, Вівторок 27 вересня 2022 17:04
У районі витоку газу на "Північних потоках" зафіксували два вибухи, - ЗМІ Ілюстративне фото: в районі витоку газу на "Північних потоках" зафіксували два вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 26 вересня, шведські сейсмологи зафіксували кілька вибухів у районі, де стався витік газу на "Північних потоках".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву сейсмолога Шведської національної сейсмічної мережі Бьорна Лунда у коментарі SVD.

За інформацією видання, кілька данських та шведських вимірювальних станцій зареєстрували два підводних вибухи в районі, де проходять газопроводи.

"Немає сумнівів у тому, що це були вибухи... Добре видно, як хвилі відскакують від дна до поверхні. Немає сумнівів, що це був вибух. У нас навіть була станція у Гноші, яка зафіксувала ці дані", - зазначив Лунд.

При цьому сейсмолог підкреслив, що в районі, де стався витік газу, зазвичай не проводяться військові навчання.

Нагадаємо, у понеділок, 26 вересня на "Північному потоці" зафіксовано падіння тиску.

Після цього стало відомо про виток газу в трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

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