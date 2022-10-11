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Столтенберг не исключил применения 5 статьи НАТО в ответ на диверсии

Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

НАТО не исключает возможность применения 5 статьи в ответ на диверсии, случившиеся на "Северных потоках", а также на железной дороге в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Он отказался комментировать последние инциденты из-за проведения расследования, однако отметил, что НАТО внимательно наблюдает за всеми инцидентами, которые тем или иным образом могут составлять гибридную или киберугрозу для союзников по Альянсу.

"Мы готовы принимать меры по необходимости. Какие именно это могут быть меры, зависит от характера атаки. Мы не дадим нашим противникам привилегию знать, каким образом может быть активирована 5 статья, в каких объемах. Это все будет зависеть от конкретной ситуации, если возникнет кибер- или гибридная угроза против НАТО", - сказал Столтенберг.

Диверсия на железной дороге в Германии

Напомним, что 8 октября в Германии из-за проблем со связью на несколько часов остановились поезда. Министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии подтвердил, что причиной остановки поездов стали диверсионные действия.

Диверсии на ветвях "Северных потоков"

27 сентября стало известно об утечке газа в трех местах на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Позже в Швеции обнаружили еще один источник утечки газа .

По мнению шведских сейсмологов, утечка могла произойти в результате подводных взрывов, зафиксированных в том районе, где проходят газопроводы. НАТО также считает, что утечка газа на ветвях "Северных потоков" произошла в результате диверсии.

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НАТОЙенс СтолтенбергСеверный поток