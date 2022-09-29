У Швеції виявили ще один витік газу з "Північних потоків"

Берегова охорона Швеції виявила ще один - четвертий витік газу з "Північних потоків". Стокгольм підозрює грубий саботаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Svenska Dagbladet .

Варто зазначити, що до цього на "Північних потоках" було виявлено три витоки газу.

Два з чотирьох витоків газу знаходяться у шведській економічній зоні. Наразі на кількох рівнях активно працюють представники берегової охорони, щоб з'ясувати, що сталося.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо про витік газу в трьох місцях на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" .

Після цього шведські сейсмологи припустили, що витік міг статися в результаті підводних вибухів, які були зафіксовані в районі, де проходять газопроводи.

Пізніше видання Bloomberg написало, що у місці, де стався вибух трубопроводу, утворилася вирва вируючої води діаметром 700 метрів. Вона вказує на екологічну катастрофу.

Хто може бути причетний до вибухів на "Північних потоках", читайте у матеріалі РБК-Україна "Вибухи на "Північних потоках". Хто за цим стоїть і чому в Європі бояться нових терактів".