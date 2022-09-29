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У Швеції виявили ще один витік газу з "Північних потоків"

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Стокгольм, Четвер 29 вересня 2022 08:38
У Швеції виявили ще один витік газу з "Північних потоків" Фото: у Швеції виявили ще один витік газу з "Північних потоків" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Берегова охорона Швеції виявила ще один - четвертий витік газу з "Північних потоків". Стокгольм підозрює грубий саботаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Svenska Dagbladet.

Два з чотирьох витоків газу знаходяться у шведській економічній зоні. Наразі на кількох рівнях активно працюють представники берегової охорони, щоб з'ясувати, що сталося.

Стокгольм веде власне розслідування інциденту та підозрює грубий саботаж.

Варто зазначити, що до цього на "Північних потоках" було виявлено три витоки газу.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо про витік газу в трьох місцях на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" .

Після цього шведські сейсмологи припустили, що витік міг статися в результаті підводних вибухів, які були зафіксовані в районі, де проходять газопроводи.

Пізніше видання Bloomberg написало, що у місці, де стався вибух трубопроводу, утворилася вирва вируючої води діаметром 700 метрів. Вона вказує на екологічну катастрофу.

Хто може бути причетний до вибухів на "Північних потоках", читайте у матеріалі РБК-Україна "Вибухи на "Північних потоках". Хто за цим стоїть і чому в Європі бояться нових терактів".

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