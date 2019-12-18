Столкновения под Радой и визит Зеленского в Азербайджан: новости за 17 декабря

Коллаж РБК-Украина

Под Радой прошли столкновения во время акций протеста, названа причина пожара в одесском колледже, президент Украины Владимир Зеленский посетил Азербайджан. Подробнее о том, что произошло во вторник, 17 декабря, - в материале РБК-Украина

Под Радой во время акций протеста прошли столкновения

17 декабря в центре Киева в правительственном квартале проходили акции протеста, в частности, против закона об открытии рынка земли. Активисты пытались установить палатки на проезжей части улицы Грушевского, после чего начались столкновения с полицией.

По словам начальника полиции Киева Андрей Крищенко, в столкновениях под Верховной радой принимали участие до 500 человек. Правоохранители задержали 26 человек, однако впоследствии их отпустили.

В полиции назвали причину пожара в одесском колледже

Начальник полиции Одесской области Олег Бех назвал причину возникновения пожара в одесском колледже, в результате которого погибли 16 человек. Об этим он сообщил на брифинге, передают местные СМИ.

По его словам, пожар произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов. Следовательно, две другие версии - поджог и неосторожное обращение с огнем, считаются недействительными.

Следствие установило организатора покушения на депутата Соболева

Прокуратура города Киева заявила, что установила личность, которая, по версии следствия, организовала заказное убийство депутата Вячеслава Соболева в центре Киева, в результате которого погиб 3-летний мальчик. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.



Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца Российской Федерации, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, который имел опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области.

Донбасс и Нагорный Карабах: о чем Зеленский говорил с Алиевым

Президенты Украины и Азербайджана Владимир Зеленский и Ильхам Алиев в ходе встречи обсудили вопросы обеспечения региональной и национальной безопасности. Об этом глава украинского государства сообщил в ходе встречи со СМИ по результатам переговоров.

Зеленский отметил, что Украина и Азербайджан поддерживают друг друга в вопросах восстановления суверенитета.

Тейлор покинет пост временного поверенного в делах США в Украине

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки (США) в Украине Уильям Тейлор покинет свой пост 2 января 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отметим, что Тейлор - один из ключевых свидетелей в процессе об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Назван размер гарантированной цены на газ

Фиксированная цена на газ для населения до конца отопительного периода составит 6600 гривен за тысячу кубометров с НДС без транспортировки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики и защиты окружающей среды.

Сообщается, что на сегодня в Украине цена на газ для населения составляет 5878 гривен за тысячу кубометров, а для промышленности - 7755 гривен. При этом только для промышленности цена является рыночной, хотя с 1 января 2020 такой механизм формирования цены должен применяться ко всем потребителям.

Синоптики резко изменили прогноз погоды на январь 2020

Погода в Украине в январе 2020 может быть не такой суровой, как прогнозируют народные синоптики и некоторые погодные ресурсы в долгосрочных прогнозах. Согласно данным "Метеопрога", январь будет таким же мягким, как и декабрь. А морозы если и будут, то рекорды они точно не поставят.

По информации ресурса, в январе в Украину придет теплый воздух из Средиземноморья, который принесет периоды потепления местами до +10 градусов. При этом дождей в январе ожидается больше, чем снега.