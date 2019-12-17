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Назван размер гарантированной цены на газ

Новости » Политика     17.12.2019 - 19:04
Назван размер гарантированной цены на газ
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Гарантированная цена на газ составит 6600 гривен за тыс. кубометров с НДС

Фиксированная цена на газ для населения до конца отопительного периода составит 6600 гривен за тысячу кубометров с НДС без транспортировки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики и защиты окружающей среды.

Сообщается, что на сегодня в Украине цена на газ для населения составляет 5878 гривен за тысячу кубометров, а для промышленности - 7755 гривен. При этом только для промышленности цена является рыночной, хотя с 1 января 2020 такой механизм формирования цены должен применяться ко всем потребителям.

Гарантированная цена автоматически будет действовать для всех украинцев с 1 января 2020 года и составит 6600 гривен за тысячу кубометров с НДС. Она была определена на основании котировок на крупнейшей европейской газовой бирже и является на 12% меньше, чем в I квартале 2019 года.

Назван размер гарантированной цены на газ

Фото: инфографика Минэнерго (menr.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" установил цены на газ с января 2020 года. Для промышленных потребителей в январе будет действовать цена 5500 гривен за тыс. кубометров газа без НДС и расходов на транспортировку.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что цена на газ зимой будет зависеть от результата переговоров с Российской Федерацией.

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