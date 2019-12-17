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Тейлор покинет пост временного поверенного в делах США в Украине

Новости » Политика     17.12.2019 - 20:35
Тейлор покинет пост временного поверенного в делах США в Украине
Фото: Уильям Тейлор (usembassy.gov)

Тейлор - один из ключевых свидетелей в процессе об импичменте Трампа

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки (США) в Украине Уильям Тейлор покинет свой пост 2 января 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отметим, что Тейлор - один из ключевых свидетелей в процессе об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Также госдепартамент пока официально не объявил об уходе Тейлора. Причина ухода Тейлора со своего поста не уточняется.

Напомним, Белый дом рассматривает две кандидатуры на пост посла США в Украине. Чиновники администрации американского президента Дональда Трампа предпринимают шаги по стабилизации отношений США с Украиной на фоне дела об импичменте президента, которое серьезно повредило отношениям между двумя странами.

Тем временем государственный секретарь Майк Помпео, как ожидается, посетит Украину в январе следующего года в знак поддержки. Поездка, подтвержденная чиновником администрации Трампа, станет первым визитом Помпео в страну в качестве главы дипломатии США.

Как сообщало РБК-Украина, Украина получила агреман на назначение новым послом Украины в США Владимира Ельченко. Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что его кандидатуру утвердили около двух месяцев назад.

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