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Соболев назвал вероятных заказчиков покушения на него

Новости » Происшествия     04.12.2019 - 14:32
Соболев назвал вероятных заказчиков покушения на него
Фото: место стрельбы (kiev.informator.ua)

Он назвал семь фамилий

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев назвал 7 фамилий вероятных заказчиков покушения на него. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "5 канал".

Соболев указал следующие фамилии:

  • Брославский;
  • Малик;
  • Будыка Николай - бизнесмен из Мариуполя;
  • Евгения Бурун - бизнесмен из Донецка;
  • Михаил Иванюк, бывший атовец;
  • Александр Грановский.

Напомним, покушение произошло 1 декабря на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. Неизвестные расстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев с семьей. В результате обстрела погиб его малолетний сын.

Ранее Шевченковский районный суд Киева взял под стражу без права залога Андрея Лаврегу - подозреваемого в убийстве Соболева. Вчера задержанным за убийство сына депутата было объявлено о подозрении. Их действия квалифицировали как умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное на заказ по предварительному сговору группой лиц. За день до этого подозреваемых задержали.

Также сообщалось, что один из киллеров три года воевал на Донбассе, на фронте он выполнял функцию снайпера.

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