Крищенко: в стычках под Радой участвовали до 500 человек

Всего участие в акции принимали около 4,5 тыс. человек
В стычках под Верховной радой участвовали до 500 человек. Об этом на брифинге рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
В частности, Крищенко прокомментировал численность участников акций протестов.
"С утра было до 4 500 - все акции, которые проводились и возле Кабинета министров, и возле Верховной рады. В столкновениях принимали участие, может быть, до 500 человек", - сказал глава полиции Киева.
Он также добавил, что на месте дежурили приблизительно 2 500 человек полиции и Национальной гвардии.
Ранее Крищенко заявил, что разгон протестующих под Верховной радой начался после того, как группа людей начала перформаторами делать отверстия в асфальте для того, чтобы установить палатки.
Напомним, число пострадавших полицейских в результате столкновений под Верховной радой достигло 17 человек.
Также сообщалось, что в центре Киева на улице Институтской рядом с местом столкновений под Верховной радой умер мужчина.