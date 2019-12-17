В полиции назвали причину пожара в одесском колледже

Фото: Олег Бех (mvs.gov.ua)

Всего рассматривалось три версии возникновения пожара

Начальник полиции Одесской области Олег Бех назвал причину возникновения пожара в одесском колледже, в результате которого погибли 16 человек. Об этим он сообщил на брифинге, передают местные СМИ.

По его словам, пожар произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов. Следовательно, две другие версии - поджог и неосторожное обращение с огнем, считаются недействительными.

Специалисты ГСЧС заключили, что пожар начался из кабинета №9, расположенного на 3-м этаже колледжа.

"По характерным признакам и по изъятым с места происшествия предметам, предварительно можно сообщить, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов", - заявил Бех.

Он также отметил, что сегодня из столицы приехали эксперты, которые помогают местным следователям в дополнительном осмотре места происшествия. Назначена дополнительная экспертиза, которая позволит следствию сделать окончательный вывод о причинах пожара.

Бех добавил, что по состоянию на утро вторника, родственникам погибших еще не отдали 11 тел, погибших в пожаре.

"Мы на сегодняшний день по приметам, одежде, по внешним признакам все установили и понимаем, кто эти люди. К концу недели, думаю, будут уже промежуточные результаты молекулярно-генетические экспертизы. И где-то со следующей недели начнем работать с родственниками, чтобы выдать тела близких, погибших на пожаре", - резюмировал он.

Напомним, 14 декабря на месте пожара завершились работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Пожар в Одессе произошел 4 декабря, в результате трагедии погибли 16 человек. По данным следствия, в колледже отсутствовала пожарная сигнализация. Киевский районный суд Одессы отправил под круглосуточный домашний арест директора учебного заведения. Ее подозревают в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, которые повлекли тяжкие последствия.

Также сообщил, что по делу о пожаре в Одессе прошли обыски в здании местного управления ГСЧС. По данным СБУ, руководители одесской ГСЧС пытались уничтожить документацию о проверке противопожарного состояния в колледже.