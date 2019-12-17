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Донбасс и Нагорный Карабах: о чем Зеленский говорил с Алиевым

Новости » Политика     17.12.2019 - 11:24
Донбасс и Нагорный Карабах: о чем Зеленский говорил с Алиевым
Фото: Владимир Зеленский и Ильхам Алиев (telegram.org/OP_UA)

Зеленский и Алиев провели встречу в Азербайджане

Президенты Украины и Азербайджана Владимир Зеленский и Ильхам Алиев в ходе встречи обсудили вопросы обеспечения региональной и национальной безопасности. Об этом глава украинского государства сообщил в ходе встречи со СМИ по результатам переговоров.

Зеленский отметил, что Украина и Азербайджан поддерживают друг друга в вопросах восстановления суверенитета.

"Важная тема - это обеспечение региональной и национальной безопасности, прежде всего, речь идет о войне на востоке Украины и нагорно-карабахском конфликте. Мы неизменно поддерживаем друг друга в вопросах восстановления суверенитета и восстановления территориальной целостности наших государств в рамках международно признанных границ. Мы продолжаем совместную работу в этом направлении как в двустороннем формате, так и в рамках работы международных организаций", - отметил он.

Церемония подписания украинско-азербайджанских документов и заявления Глав государств для представителей СМИ.

Церемония подписания украинско-азербайджанских документов и заявления Глав государств для представителей СМИ.

Опубликовано Офис Президента Украины Вторник, 17 декабря 2019 г.

Как известно, в Нагорном Карабахе в 1991-1994 году произошел этнополитический вооруженный конфликт между армянами и азербайджанцами. В результате этого появилась самопровозглашенная Нагорно-Карабахская Республика, которая добилась фактической независимости. В свою очередь, Азербайджан считает эти территории оккупированными.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский и Алиев в рамках встречи обсудили вопросы расширения Южного газотранспортного коридора.

Украина и Азербайджан изучат возможность расширения Южного газотранспортного коридора Зеленский прилетел в Баку на переговоры с президентом Азербайджана
Новости Украины Владимир ЗеленскийИльхам АлиевДонбассНагорный Карабах
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