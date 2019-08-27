Стартовый рубеж: чем запомнились первые 100 дней президентства Зеленского

100 дней назад Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины, присягнув на Конституции и Пересопницком Евангелии.

Планка, выставленная ему гражданами на первые 100 дней президентства, изначально была высока, следует из опроса КМИС. Люди ожидали, прежде всего, снижения коммунальных тарифов, внесения законопроекта о снятии неприкосновенности с депутатов, судей и президента, а также начала прямых мирных переговоров с оккупированными территориями Донбасса и Москвой.

Еще одно ожидание касалось активизации расследования наиболее резонансных коррупционных дел. Пытаясь хоть сколько-нибудь удовлетворить общественный запрос, спустя неделю после вступления в должность Зеленский потребовал от директора НАБУ Артема Сытника и руководителя САП Назара Холодницкого показать ощутимый результат в сжатые сроки. В следующие три месяцы НАБУ отметилось одновременно несколькими резонансными обысками и задержаниями.

Прежде всего, это касается обысков в Окружном админсуде Киева и подозрений, врученным судьям ОАСК, задержания замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака по подозрению в "мошенничестве", а также активизации расследования и вручения подозрений в деле "Роттердам+".

Пробы пера

Выступая с инаугурационной речью 20 мая, Зеленский заявил о роспуске Верховной рады. Это положило начало конфронтации президента и парламента, который изначально не демонстрировал особого желания сотрудничать с новым главой государства и позже проигнорировал почти все его законопроекты.

На рассмотрение в зал были вынесены лишь кадровые вопросы, инициированные Зеленским, которые по регламенту не требуют внесения в повестку Рады. Но и эти вопросы депутаты провалили, отказавшись увольнять министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главу СБУ Василия Грицака.

В начале каденции Зеленский зарегистрировал в парламенте около двадцати проектов, среди них – об ответственности депутатов за "кнопкодавство", об импичменте президента, об ответственности за незаконное обогащение и гражданскую спецконфискацию, а также скандальный законопроект с дополнениями к закону о люстрации, внесенный за несколько дней до перевыборов парламента.

Фото: president.gov.ua

Рассматривать эти документы предстоит уже новой Раде, где у президента будет подконтрольное большинство, сформированное его же политсилой "Слуга народа". Первые три законопроекта из перечисленных депутаты из будущей партии власти относят к приоритетным, тогда как документ о люстрации еще планируют обсуждать и дорабатывать.

С момента инаугурации Зеленский издал почти 900 указов. Из них свыше 200 частично или полностью отменили указы его предшественников. Например, президент решил отменить последние кадровые указы Порошенко, а также вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили. Отмену большинства указов в Офисе президента объяснили тем, что они "мешали дерегуляции и созданию благоприятных условий для бизнеса".

Еще одна инициатива предшественников, от которой отказался Зеленский – проведение военного парада на День независимости. Но, получив неоднозначную реакцию со стороны общественности, в Офисе президента решили провести 24 августа Шествие достоинства с участием военных, ветеранов АТО, медиков, учителей, спортсменов, дипломатов и волонтеров.

Перестройка Банковой и группы влияния

К кадровым ротациям, где можно обойтись без участия Рады, Зеленский приступил буквально с первых дней. На улице Банковой, где расположена Администрация президента, переименованная в Офис президента, он окружил себя соратниками и бывшими бизнес-партнерами. Его оппоненты критиковали первые кадровые решения, потому как еще во время предвыборной кампании Зеленский часто упрекал предыдущую власть за назначения на ключевые посты "кумовей", и уверял, что сам так делать не будет.

Сразу несколько его партнеров по "Студии "Квартал-95" – Сергей Шефир, Сергей Трофимов и Юрий Костюк – заняли высокие должности в Офисе президента. Еще один партнер по "Кварталу" и друг детства Иван Баканов стал и.о. главы СБУ.

Заместителем главы ОП, отвечающим за внешнеполитическое направление, Зеленский назначил главу миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко. Его называют основным претендентом на пост министра иностранных дел. За экономику в ОП отвечает второй заместитель главы – Алексей Гончарук, он значится в шорт-листе кандидатов на кресло премьер-министра в новом правительстве.

Фото: president.gov.ua

Главой ОП Зеленский назначил адвоката Андрея Богдана, много лет сотрудничавшего с олигархом Игорем Коломойским. Это решение сразу вызвало волну критики в связи с тем, что Богдан подпадает под закон о люстрации. Но сам он трактует закон так, что должность главы АП, равно как и его заместителей, были исключены из госслужбы. А потому, по мнению Богдана, он вправе занимать это кресло.

В любом случае, реорганизация Администрации в Офис президента сняла вопрос о законности или незаконности назначения Богдана. Но параллельно возник вопрос о том, будут ли теперь сотрудники ОП подавать электронные декларации, поскольку такого ведомства как Офис президента в законе "О предотвращении коррупции", обязующего чиновников декларировать свои доходы и активы, нет.

Само здание ОП как и прежде расположено на улице Банковой. Идея Зеленского о переезде в другое "более современное и открытое" помещение зависла в воздухе. В команде президента думали над тем, чтобы переехать в Украинский дом на Европейской площади, но, похоже, что пока этот вопрос не на повестке дня.

Команда, пришедшая с президентом на Банковую, успела обрасти конфликтами как извне, так и внутри. Между двумя ключевыми центрами влияния в окружении Зеленского – Андреем Богданом с одной стороны и группой "кварталовцев" в лице Сергея Шефира и Ивана Баканова с другой – разгорелся конфликт, который пока не вылился в публичную плоскость. Разногласия, по информации РБК-Украина, начали появляться из-за возрастающего влияние на президента со стороны Богдана, в то время как многолетние партнеры Зеленского оказались на вторых ролях.

К тому же "кварталовцы" часто не разделяют те или иные решения и подходы Богдана у руля Офиса президента. Публично стороны отрицают наличие какого-либо конфликта.

Глава ОП вошел в клинч и с мэром Киева Виталием Кличко. Богдан хочет лишить мэра части полномочий по управлению Киевом, сместив его с должности главы КГГА. В разгар этого противостояния Кличко встретился с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, критиковавшим назначение Богдана руководителем ОП.

Андрей Богдан и Дмитрий Разумков (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Вслед за этой встречей ряд СМИ опубликовали фото с заявлением Богдана об отставке, полученное от источника в Офисе президента. При этом никаких официальных комментариев от ОП сразу добиться не удалось, а сам Богдан отказывался комментировать это заявление. Лишь день спустя президент опроверг информацию об увольнении Богдана, добавив, что вся его команда написала заявления об отставке сразу после прихода на Банковую.

Когда информация прояснилась, сам Богдан также заявил, что не имеет отношения к "сливу" этих сведений. Отвечая на вопрос о возможном подрыве доверия к СМИ в результате его неудачной шутки об отставке, глава ОП сказал, что команда Зеленского "общается с обществом без посредников, без журналистов". К слову, в Офисе президента до сих пор не опубликовали перечень посетителей ОП, несмотря на то, что обещали прессе это делать.

Искусство коммуникации

За 100 дней президентства Зеленский успел провести массовые кадровые перестановки на местах, уволив почти всех глав областных государственных администраций, за исключением и.о. главы Черновицкой ОГА Михаила Павлюка и главы Харьковской ОГА Юлии Светличной. На вакантные места президент уже назначил 8 новых руководителей. Представление еще троих глав ОГА – в Запорожской, Ровенской и Винницкой областях – состоится в ближайшее время.

Новый глава Херсонской ОГА Юрий Гусев рассказал РБК-Украина, что его назначение на этот пост состоялось при посредничестве рекрутинговой компании. Главу Львовской области Маркияна Мальского Зеленскому порекомендовала одна из IT-компаний, сказал сам Мальский РБК-Украина. По его словам, в перечне кандидатов на должность было несколько десятков фамилий, а перед назначением у него состоялось 45-минутное собеседование с президентом.

С момента инаугурации Зеленский посетил 14 областей Украины. В большинстве из них он представлял новых глав облгосадминистраций, попутно устраивая публичные "порки" представителям местной власти.

Во время совещания в Борисполе Зеленский устроил словесную перепалку с секретарем горсовета Ярославом Годунком, назвав его "разбойником" и выпроводив из зала. По окончанию совещания президент заявил, что "позвонит Баканову по поводу этого черта".

Во многом эта модель поведения, граничащая с хамством, напоминает управленческий стиль президента Беларуси Александра Лукашенко. С одной стороны, такие публичные разносы вызывают восторженность у электората, с другой – держат в тонусе местных чиновников.

Посещая Смелу Черкасской области, Зеленский посоветовал и.о. мэра продать свой автомобиль, чтобы погасить долг города за тепло. Во время визита Зеленского в Ивано-Франковскую область досталось Андрею Иванчуку, переизбравшемуся в Верховную раду девятого созыва по округу в Коломые.

На совещании с местными властями Зеленский в добровольно-принудительной форме предложил нардепу лично дать 175 млн гривен на строительство дороги к селу Космач. Сам Иванчук неохотно согласился, а президент пообещал предоставить номера телефонов и адрес парламентария сельским жителям, если он вдруг не выполнит свое обещание.

С подобным предложением Зеленский обратился и к трем богатейшим людям страны. Он заявил, что договорился с Виктором Пинчуком о том, что тот обеспечит квартирами семьи всех 24-х военнопленных моряков и будет заниматься помощью всем военнослужащим. Рината Ахметова Зеленский, как он утверждает, убедил "вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги и инфраструктуру Донбасса".

Игорь Коломойский, который активно поддерживал Зеленского во время его избирательной кампании, по словам президента, "будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он еще об этом не знает". К слову, Коломойский заявил, что на те средства, которыми он может распоряжаться в течение недели по решению суда, он может "покрасить ларек или два".

Война и мир

За сто дней пребывания у власти Владимир Зеленский совершил пять международных официальных визитов – в Бельгию, Францию, Германию, Канаду и Турцию. И в украинской столице президент встретился с премьер-министрами Молдовы и Израиля.

В конце августа - начале сентября Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в Варшаве, где лидеры государств "подпишут ряд документов", сказала замглавы МИД Елена Зеркаль. Кроме того, поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор допустил, что этой осенью может состояться полноценная встреча президентов США и Украины в Вашингтоне.

Внешнеполитическая риторика Зеленского пока полностью соответствует "прозападному" курсу его предшественника Петра Порошенко. Несмотря на неоднозначные заявления, сделанные в начале предвыборной президентской кампании, с приходом к власти Зеленский и его команда заверили, что сохранят сотрудничество с МВФ и минский процесс для урегулирования конфликта на Востоке.

Фото: president.gov.ua

Зеленский вернул в состав трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске второго президента Леонида Кучму и дипломата Романа Бессмертного, работавших в ТКГ в период президентства Порошенко. Но через полтора месяца президент отстранил Бессмертного от представительства в ТКГ. Сам дипломат заявил, что о своем отстранении, равно как и о назначении в минскую группу, узнал из СМИ.

Зеленский уже дважды звонил президенту РФ Владимир Путину. Их последний разговор состоялся в начале августа, когда боевики на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Тогда после обстрела украинских позиций погибло шестеро наших военнослужащих.

Во время этих разговоров стороны поднимали вопрос обмена пленными, предлагая формулу "всех на всех". Но при этом в понимании "всех" у российской и украинской сторон есть разногласия. На прошлой недели пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, говоря о возможных подвижках в обмене, сначала сказал, что "определенные контакты на этот счет осуществляются". Через несколько дней он уточнил, что между президентами начат диалог.

Между тем, российские издания РБК и "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники сообщили, что "Россия и Украина вышли на финишную прямую в переговорах об обмене удерживаемыми на территории обеих стран лицами, а сам обмен может произойти до конца августа". Не исключен вариант обмена в формате "33 на 33". Зеленский накануне Дня независимости заявил, что лично занимается вопросом обмена и ожидает результат в ближайшие дни.

Параллельно в Офисе президента пытаются активизировать нормандский формат, предлагая привлечь к "четверке" лидеров США и Великобритании. После эскалации на Донбассе Зеленский призвал глав Германии, Франции и России как можно скорее встретиться и возобновить переговоры в нормандском формате.

Последняя встреча на уровне лидеров стран была почти три года назад. Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров с Путиным на прошлой неделе допустил, что саммит "нормандской четверки" может состояться "в ближайшие недели".

Но пока сам Путин всячески отрицает участие российских войск в войне на востоке Украины, интерпретируя этот конфликт как внутриукраинский, задача по достижению мира на Донбассе видится тупиковой.

Испытание властью

Главное же достижение Владимира Зеленского и его команды за 100 дней пребывания у власти – победа его политической силы на досрочных парламентских выборах. Под контролем у Зеленского окажется парламент с единоличным большинством "Слуги народа". А, следовательно, вместе с парламентом он получит и все правительство и силовой блок. В этом случае президент и его партия сосредоточат в своих руках и законодательную, и исполнительную ветви власти в стране.

К тому же количество мандатов, полученных "Слугой народа", дает Зеленскому и его команде "зеленый свет" для принятия любых законов. Вопрос в том, как шестой президент использует это широкое окно возможностей.

Но в придачу к большой власти Зеленский получает и большую ответственность. При имеющейся расстановке сил вся ответственность за любые решения законодательных и исполнительных органов власти будет возложена, прежде всего, на президента и его партию.

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

В условиях завышенных ожиданий избирателей удержать высокий уровень поддержки граждан, угождая всем, будет очень сложно. Парламенту или правительству, так или иначе, придется принимать непопулярные решения, как, например, отменять мораторий на продажу земель сельхозназначения или соблюдать договоренности с МВФ о рыночных ценах на газ. Отбиваясь от критики, Зеленский и его команда могут перенаправить все потенциальное недовольство властью на Кабмин. Но вряд ли этот буфер между президентом и народом будет крепким слишком долго.