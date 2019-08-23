ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский сделал заявление по обмену заключенными с Россией

Новости » Политика    23.08.2019 - 11:43
Зеленский сделал заявление по обмену заключенными с Россией
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент заявил, что лично занимается этим вопросом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых лиц с Россией и ожидает результатов в ближайшие дни. Об этом он сказал в пятницу после выступления на форуме, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава государства подчеркнул, что первые шаги по обмену должны быть уже в ближайшие дни.

"Результаты шаг за шагом. Первые результаты должны быть в ближайшие дни, не хочу загадывать", - ответил он на соответствующий вопрос.

Напомним, президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили вопросы обмена удерживаемыми лицами, однако не называли конкретных фамилий. Также стороны обсуждали российско-украинские отношения.

Как писало РБК-Украина ранее, в РФ заявили, что всем участникам процесса по обмену заключенными между Россией и Украиной стоит запастись терпением. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда заявил, что Киева и Москвы потребуется двусторонняя работа, "которая не может быть открытой и публичной".

Добавим, 20 июня президент России Владимир Путин заявил о том, что он думает о возможности обмена украинского политзаключенного Олега Сенцова на главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Отметим также, российский "Коммерсант" со ссылкой на осведомленные источники писал, что Российская Федерация освободит украинских политзаключенных и моряков до конца лета.

Зеленский обсудил вопросы России и G7 с премьером Канады Украинского моряка планируют обменять на экс-"беркутовца", - адвокат
Новости Украины Владимир Зеленскийполитзаключенные в РФ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь