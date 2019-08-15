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В посольстве США назвали сроки встречи Зеленского и Трампа

Новости » Политика    15.08.2019 - 11:45
В посольстве США назвали сроки встречи Зеленского и Трампа
Фото: Уильям Тейлор (usembassy.gov)

По результатам встречи ожидается укрепление отношений США и Украины

Поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор заявил, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоится осенью. Об этом он сказал в интервью изданию "Европейская правда".

По его словам, короткая встреча лидеров может состояться в Варшаве или Нью-Йорке, а полноценная встреча глав государств может быть через месяц-два.

"В Варшаве или в Нью-Йорке будет короткая встреча. Это будет возможность для президентов сказать "Hello!" друг другу, лично обменяться приветствиями. Возможно - поделиться одной-двумя идеями. А настоящая, полноценная встреча состоится после того. Я надеюсь, что она будет через месяц или два в Вашингтоне. Вот именно здесь будет реальное, содержательное общение президентов", - подчеркнул Тейлор.

Он добавил, что по результатам встречи ожидается укрепление отношений США и Украины.

"Мы ожидаем, что после этой серии встреч отношения США и Украины станут крепче. Что президенты пообщаются, оценят поддержку, которую США оказывают Украине, и подтвердят, что эта поддержка будет сохраняться", - подчеркнул глава посольства США в Украине.

Напомним, ранее Тейлор заявил о подготовке визита Зеленского в США, однако даты глава посольства США не уточнял. По его словам, у президентов "очень загруженный график".

Как писало РБК-Украина ранее, Валерий Чалый, которого Зеленский уже уволил с должности посла Украины в США, заявил, что встреча глав Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоится в августе-сентябре текущего года.

Кроме того, в Офисе президента Украины сообщали, что еще уточняют даты встречи президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Так, 25 июля Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Трамп поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических выборов.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийУильям ТейлорДональд Трамп
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