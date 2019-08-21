Кабмин одобрил кандидатуры глав ОГА в трех областях

Фото: Андрей Герус (president.gov.ua)

Согласованы руководители администраций в Винницкой, Запорожской и Ровенской областях

Кабинет министров Украины одобрил кандидатуры глав областных государственных администраций в Винницкой, Запорожской и Ровенской областях, которые предложил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Герус после заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, Владислав Скальский будет назначен президентом на должность главы Винницкой ОГА, Виталий Турынок - на должность главы Запорожской ОГА и Виталий Коваль на должность главы Ровенской облгосадминистрации.

"Согласовали всех троих", - подтвердил Герус.

Отметим, в начале июня президент Украины Владимир Зеленский инициировал увольнение всех глав областных государственных администраций. За это время в большинсте областях уже были назначены новые руководители ОГА.

Вице-премьер-министр Павел Розенко 21 августа сообщил, что президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Кабинета министров три кандидатуры на председателей областных государственных администраций - в Винницкой, Запорожской и Ровенской областях.