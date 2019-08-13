Зеленский отстранил Бессмертного от работы в ТКГ

Фото: Роман Бессмертный (president.gov.ua)

Зеленский отстранил Бессмертного от работы в политической подгруппе ТКГ

Президент Владимир Зеленский отстранил Романа Бессмертного от работы в Трехсторонней контактной группе. Об этом говорится в указе президента.

В указе говорится, "уволить Романа Бессмертного от выполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы".

"На частичную смену статьи 1 указа президента Украины от 19 июня 2019 года № 414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонней контактной группе" (с изменением, внесенным Указом от 9 июля 2019 года № 504) освободить Бессмертного Романа Петровича от выполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - говорится в указе.

Напомним, Безсмертный недавно заявил, что Украина должна была выйти из минского процесса после гибели военных на Донбассе. Тогда он заявил, что Украина должна прекратить работу в минском процессе, пока не будет собран "нормандский формат".

Кроме того, Бессмертный говорил, что ни новый состав правительства, ни новый глава МИД еще не предназначены, по этому раньше сентября встречи на уровне лидеров "нормандской четверки" не будет, несмотря на заявления Зеленского.

Отметим, что 9 июля именно Зеленский вернул Бессмертного в контактную группу, уволив для этого представителя в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Александра Моцика.

Добавим, в 2015 году Романа Бессмертного назначили представителем Украины по политическим вопросам в ТКГ. На заседаниях он настаивал на необходимости решения вопросов безопасности, прекращения огня и освобождения заложников. В апреле 2016 года Бессмертный покинул контактную группу.