ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский отстранил Бессмертного от работы в ТКГ

Новости » Политика    13.08.2019 - 15:32
Зеленский отстранил Бессмертного от работы в ТКГ
Фото: Роман Бессмертный (president.gov.ua)

Зеленский отстранил Бессмертного от работы в политической подгруппе ТКГ

Президент Владимир Зеленский отстранил Романа Бессмертного от работы в Трехсторонней контактной группе. Об этом говорится в указе президента.

В указе говорится, "уволить Романа Бессмертного от выполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы".

"На частичную смену статьи 1 указа президента Украины от 19 июня 2019 года № 414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонней контактной группе" (с изменением, внесенным Указом от 9 июля 2019 года № 504) освободить Бессмертного Романа Петровича от выполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - говорится в указе.

Зеленский отстранил Бессмертного от работы в ТКГ

Напомним, Безсмертный недавно заявил, что Украина должна была выйти из минского процесса после гибели военных на Донбассе. Тогда он заявил, что Украина должна прекратить работу в минском процессе, пока не будет собран "нормандский формат".

Кроме того, Бессмертный говорил, что ни новый состав правительства, ни новый глава МИД еще не предназначены, по этому раньше сентября встречи на уровне лидеров "нормандской четверки" не будет, несмотря на заявления Зеленского.

Отметим, что 9 июля именно Зеленский вернул Бессмертного в контактную группу, уволив для этого представителя в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Александра Моцика.

Добавим, в 2015 году Романа Бессмертного назначили представителем Украины по политическим вопросам в ТКГ. На заседаниях он настаивал на необходимости решения вопросов безопасности, прекращения огня и освобождения заложников. В апреле 2016 года Бессмертный покинул контактную группу.

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского У Зеленского ответили на заявление "властей" Крыма о поставках воды
Новости Украины Владимир ЗеленскийБессмертный Роман
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь