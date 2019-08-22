Зеленский и Трамп в Польше подпишут ряд документов, - МИД

Фото: Елена Зеркаль (mfa.gov.ua)

Встреча лидеров стран состоится в конце августа

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подпишут ряд документов во время встречи в Варшаве (Польша). Об этом в эфире "5 канала" заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Как сообщила Елена Зеркаль, во время встречи лидеров стран в Варшаве в конце августа-начале сентября должно состояться подписание ряда документов. Однако, какие именно документы будут подписаны, она не уточнила.

Зеркаль добавила, что к организации встречи Зеленского и Трампа в столице Польши вовлечено Министерство иностранных дел Украины.

"Мы отрабатываем часть, которая связана, конечно, с информационно-аналитическим обеспечением, с документами, которые планируется подписать во время встречи в Польше. Отрабатываем наполнение этих встреч. Я думаю, что это будет нормальная, интересная встреча", - отметила она.

Напомним, ранее поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор назвал ориентировочные сроки встречи Зеленского и Трампа. По словам дипломата, встреча лидеров стран состоится осенью этого года в Варшаве или Нью-Йорке. Однако полноценная встреча президентов может состояться примерно через 2 месяца.

РБК-Украина писало, что Тейлор назвал предпосылки для визита американского президента в Киев. Тейлор подчеркнул, что визит Трампа в Украину может стать отличным сигналом поддержки Киева на международной арене.