Режим Мадуро порушив усі принципи: МЗС України про захоплення президента Венесуели

У суботу, 3 січня, США захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро і вивезли з країни. Україна вважає, що народ Венесуели повинен мати можливість жити нормальним життям, оскільки режим Мадуро порушив усі принципи.

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

"Україна послідовно відстоює право народів на вільне життя, вільне від диктатури, пригноблення і порушень прав людини. Режим Мадуро порушив усі ці принципи в усіх відношеннях", - зазначив Сибіга.

Він зазначив, що демократичні країни і правозахисні організації по всьому світу підкреслюють масштабні злочини його режиму, а також насильство, тортури, пригноблення, порушення всіх основних свобод, крадіжку голосів, руйнування демократії та верховенства права.

"Україна, як і десятки інших країн у різних частинах світу, не визнала легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів і насильства щодо протестувальників. Народ Венесуели повинен мати можливість жити нормальним життям, у безпеці, процвітанні та з людською гідністю", - пише глава українського МЗС.

Сибіга додав, що Україна буде й надалі підтримувати право венесуельців на нормальне життя, повагу та свободу.

Він підкреслив, що Київ виступає за "подальший розвиток відповідно до принципів міжнародного права, приділяючи пріоритетну увагу демократії, правам людини та інтересам венесуельців".

"Дякуємо всім, хто в усьому світі допомагає захищати життя", - резюмував Сибіга.