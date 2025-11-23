Стало відомо, хто представлятиме США у Женеві на перемовинах з Україною

В Женеві 23 листопада має відбутись зустріч представників України, США та так званої євротрійки. Стало відомо, хто представлятиме Сполучені Штати на переговорах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Отже, згідно з інформацією видання до Швейцарії на обговорення мирного плану від Штатів поїдуть: міністр сухопутних військ США Ден Дрісколл і його команда, а також спецпредставник американського лідера Стів Уіткоффф, який власне і розробив документ з представником РФ Кирилом Дмитрієвим. Ще відомо, що на зустрічі в Женеві має бути присутній держсекретар США Марко Рубіо.
Як відомо, на зустрічі у Женеві сторони мають узгодити формулювання мирного плану США перед зустріччю лідерів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.
Зустріч між російською делегацією та США для обговорення мирного плану також запланована і "відбудеться швидко", сказав посадовець журналістам. Вона пройде точно не, але не в Женеві, однак відмовився уточнити, де і коли відбудеться ця зустріч.
Як відомо, днями адміністрація американського президента оприлюднила так званий мирний план щодо завершення війни в Україні. Серед 28 пунктів плану - відмова на користь РФ від Донеччини та Луганщини, а також окупованих територій Запоріжжя та Херсонської області в обмін на так звані гарантії безпеки. Також документ, розроблений американцями та росіянами, передбачає скорочення чисельності армії України та вето на вступ до НАТО.
У Європі обурились таким мирним планом та екстрено почали готувати свій варіант.
Водночас президент США Дональд Трамп висунув вимоги до України - погодитись на мирний план до 27 листопада, або ж, за його словами, Україна зіткнеться пізніше з ще гіршим варіантом.
Однак 22 листопада Трамп погодився, що документ поки не остаточний і може бути доопрацьованим.
Президент Володимир Зеленський звернувся до всіх українців з приводу мирного плану США і наголосив, що наразі країна може опинитися перед дуже складним вибором - втрати гідність або ж ключового партнера.
Врешті представники США, євротрійки та України запланували зустріч у Женеві найближчими днями для обговорення мирного плану США. Зеленський пообіцяв, що Україна відстоюватиме свої інтереси у Швейцарії.
Своєю чергою у Кремлі пожалілись, що нібито не чули про згоду України обговорювати мирний план, про що повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.