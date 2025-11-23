Стало відомо, хто представлятиме США у Женеві на перемовинах з Україною

Отже, згідно з інформацією видання до Швейцарії на обговорення мирного плану від Штатів поїдуть: міністр сухопутних військ США Ден Дрісколл і його команда, а також спецпредставник американського лідера Стів Уіткоффф, який власне і розробив документ з представником РФ Кирилом Дмитрієвим. Ще відомо, що на зустрічі в Женеві має бути присутній держсекретар США Марко Рубіо.

Як відомо, на зустрічі у Женеві сторони мають узгодити формулювання мирного плану США перед зустріччю лідерів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Зустріч між російською делегацією та США для обговорення мирного плану також запланована і "відбудеться швидко", сказав посадовець журналістам. Вона пройде точно не, але не в Женеві, однак відмовився уточнити, де і коли відбудеться ця зустріч.