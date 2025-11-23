В Женеве 23 ноября должна состояться встреча представителей Украины, США и так называемой евротройки. Стало известно, кто будет представлять Соединенные Штаты на переговорах.
Итак, согласно информации издания в Швейцарию на обсуждение мирного плана от Штатов поедут: министр сухопутных войск США Дэн Дрисколл и его команда, а также спецпредставитель американского лидера Стив Уиткоффф, который собственно и разработал документ с представителем РФ Кириллом Дмитриевым. Еще известно, что на встрече в Женеве должен присутствовать госсекретарь США Марко Рубио.
Как известно, на встрече в Женеве стороны должны согласовать формулировку мирного плана США перед встречей лидеров Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Встреча между российской делегацией и США для обсуждения мирного плана также запланирована и "состоится быстро", сказал чиновник журналистам. Она пройдет точно не, но не в Женеве, однако отказался уточнить, где и когда состоится эта встреча.
Как известно, на днях администрация американского президента обнародовала так называемый мирный план по завершению войны в Украине. Среди 28 пунктов плана - отказ в пользу РФ от Донетчины и Луганщины, а также оккупированных территорий Запорожья и Херсонской области в обмен на так называемые гарантии безопасности. Также документ, разработанный американцами и россиянами, предусматривает сокращение численности армии Украины и вето на вступление в НАТО.
В Европе возмутились таким мирным планом и экстренно начали готовить свой вариант.
В то же время президент США Дональд Трамп выдвинул требования к Украине - согласиться на мирный план до 27 ноября, или же, по его словам, Украина столкнется позже с еще худшим вариантом.
Однако 22 ноября Трамп согласился, что документ пока не окончательный и может быть доработан.
Президент Владимир Зеленский обратился ко всем украинцам по поводу мирного плана США и подчеркнул, что сейчас страна может оказаться перед очень сложным выбором - потери достоинства или ключевого партнера.
В итоге представители США, евротройки и Украины запланировали встречу в Женеве в ближайшие дни для обсуждения мирного плана США. Зеленский пообещал, что Украина будет отстаивать свои интересы в Швейцарии.
В свою очередь в Кремле пожаловались, что якобы не слышали о согласии Украины обсуждать мирный план, о чем сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.