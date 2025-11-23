Итак, согласно информации издания в Швейцарию на обсуждение мирного плана от Штатов поедут: министр сухопутных войск США Дэн Дрисколл и его команда, а также спецпредставитель американского лидера Стив Уиткоффф, который собственно и разработал документ с представителем РФ Кириллом Дмитриевым. Еще известно, что на встрече в Женеве должен присутствовать госсекретарь США Марко Рубио.

Как известно, на встрече в Женеве стороны должны согласовать формулировку мирного плана США перед встречей лидеров Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Встреча между российской делегацией и США для обсуждения мирного плана также запланирована и "состоится быстро", сказал чиновник журналистам. Она пройдет точно не, но не в Женеве, однако отказался уточнить, где и когда состоится эта встреча.