ua en ru
Ср, 08 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США та Іран досягли перемир'я до погроз Трампа "загибеллю цивілізації", - Axios

13:45 08.04.2026 Ср
3 хв
Представники США та Іран домовилися про перемир'я ще до жахливих заяв Трампа
Ірина Глухова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

США та Іран через посередників досягли дипломатичного прогресу ще у вівторок вдень, до того, як американський президент Дональд Трамп пригрозив Тегерану "загибеллю цілої цивілізації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Читайте також: Хто спонукав Іран піти на перемир'я зі США? AP дізналося відповідь

За словами джерел видання, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вперше з початку війни доручив своїм переговірникам рухатися до укладення угоди зі США.

У понеділок вранці, під час святкування Великодня в Білому домі, президент США Дональд Трамп спілкувався з натовпом, а спецпосланець США Стів Віткофф, за словами джерел, був "дуже розлючений" і активно спілкувався телефоном.

Тоді Віткофф заявив посередникам, що 10-пунктна зустрічна пропозиція, яку США щойно отримали від Ірану, є "катастрофою, катастрофою".

Це стало початком "хаотичного" дня внесення поправок, коли пакистанські посередники узгоджували нові проєкти між Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Водночас міністри закордонних справ Єгипту та Туреччини намагалися подолати розбіжності сторін.

До вечора понеділка посередники отримали схвалення США на оновлену пропозицію щодо двотижневого припинення вогню.

Після цього рішення мав прийняти Хаменеї, чия участь у переговорах була таємною та трудомісткою. Зіткнувшись із загрозою вбивства з боку Ізраїлю, Хаменеї спілкувався переважно через кур'єрів, які передавали записки.

Зрештою, верховний лідер Ірану також погодився з оновленою пропозицією перемир'я. Два джерела назвали його благословення для переговірників "проривом".

За словами співрозмовників, Арагчі також відіграв центральну роль у веденні переговорів та підштовхуванні командирів Корпусу вартових ісламської революції до укладення угоди. Китай також радив Ірану шукати компроміс.

"Без зеленого світла Хаменеї угоди б не було", - розповіло джерело з регіону.

До вівторкового ранку стало зрозуміло, що прогрес досягнуто. Проте це не завадило Трампу висловити найжахливішу погрозу: "Сьогодні вночі загине ціла цивілізація".

Остання погроза Трампа Ірану

7 квітня президент США Дональд Трамп вчергове пригрозив Ірану жорсткими наслідками у разі, якщо Тегеран не розблокує Ормузьку протоку.

У своїй соцмережі Truth Social він написав: "вночі загине ціла цивілізація - і її вже ніколи не вдасться повернути. Я не хочу, щоб так сталося, але, ймовірно, так і буде".

Перемир'я між США та Іраном

Нагадаємо, сьогодні вночі за кілька годин до закінчення ультиматуму США, Трамп заявив, що погодився на двотижневе перемир'я з Іраном в обмін на відкриття Ормузької протоки.

Тегеран підтвердив перемир’я та анонсував відкриття Ормузької протоки на цей період, але висунув власну умову.

Напередодні видання Axios вже писало, що Трамп може відкласти удари по Ірану в останню мить.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
Новини
Зеленський звернувся до Росії на тлі припинення вогню в Ірані
Зеленський звернувся до Росії на тлі припинення вогню в Ірані
Аналітика
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою