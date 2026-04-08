США та Іран досягли перемир'я до погроз Трампа "загибеллю цивілізації", - Axios

США та Іран через посередників досягли дипломатичного прогресу ще у вівторок вдень, до того, як американський президент Дональд Трамп пригрозив Тегерану "загибеллю цілої цивілізації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За словами джерел видання, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вперше з початку війни доручив своїм переговірникам рухатися до укладення угоди зі США.

У понеділок вранці, під час святкування Великодня в Білому домі, президент США Дональд Трамп спілкувався з натовпом, а спецпосланець США Стів Віткофф, за словами джерел, був "дуже розлючений" і активно спілкувався телефоном.

Тоді Віткофф заявив посередникам, що 10-пунктна зустрічна пропозиція, яку США щойно отримали від Ірану, є "катастрофою, катастрофою".

Це стало початком "хаотичного" дня внесення поправок, коли пакистанські посередники узгоджували нові проєкти між Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Водночас міністри закордонних справ Єгипту та Туреччини намагалися подолати розбіжності сторін.

До вечора понеділка посередники отримали схвалення США на оновлену пропозицію щодо двотижневого припинення вогню.

Після цього рішення мав прийняти Хаменеї, чия участь у переговорах була таємною та трудомісткою. Зіткнувшись із загрозою вбивства з боку Ізраїлю, Хаменеї спілкувався переважно через кур'єрів, які передавали записки.

Зрештою, верховний лідер Ірану також погодився з оновленою пропозицією перемир'я. Два джерела назвали його благословення для переговірників "проривом".

За словами співрозмовників, Арагчі також відіграв центральну роль у веденні переговорів та підштовхуванні командирів Корпусу вартових ісламської революції до укладення угоди. Китай також радив Ірану шукати компроміс.

"Без зеленого світла Хаменеї угоди б не було", - розповіло джерело з регіону.

До вівторкового ранку стало зрозуміло, що прогрес досягнуто. Проте це не завадило Трампу висловити найжахливішу погрозу: "Сьогодні вночі загине ціла цивілізація".