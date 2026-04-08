ua en ru
Ср, 08 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США и Иран достигли перемирия до угроз Трампа "гибелью цивилизации", - Axios

13:45 08.04.2026 Ср
3 мин
США и Иран договорились о перемирии еще до ужасных заявлений Трампа
Ирина Глухова
США и Иран достигли перемирия до угроз Трампа "гибелью цивилизации", - Axios

США и Иран через посредников достигли дипломатического прогресса еще во вторник днем, до того, как американский президент Дональд Трамп пригрозил Тегерану "гибелью целой цивилизации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Читайте также: Кто побудил Иран пойти на перемирие с США? AP узнало ответ

По словам источников издания, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые с начала войны поручил своим переговорщикам двигаться к заключению соглашения с США.

В понедельник утром, во время празднования Пасхи в Белом доме, президент США Дональд Трамп общался с толпой, а спецпосланник США Стив Уиткофф, по словам источников, был "очень разъярен" и активно общался по телефону.

Тогда Уиткофф заявил посредникам, что 10-пунктное встречное предложение, которое США только что получили от Ирана, является "катастрофой, катастрофой".

Это стало началом "хаотичного" дня внесения поправок, когда пакистанские посредники согласовывали новые проекты между Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

В то же время министры иностранных дел Египта и Турции пытались преодолеть разногласия сторон.

К вечеру понедельника посредники получили одобрение США на обновленное предложение о двухнедельном прекращении огня.

После этого решение должен был принять Хаменеи, чье участие в переговорах было тайным и трудоемким. Столкнувшись с угрозой убийства со стороны Израиля, Хаменеи общался преимущественно через курьеров, которые передавали записки.

В конце концов, верховный лидер Ирана также согласился с обновленным предложением перемирия. Два источника назвали его благословение для переговорщиков "прорывом".

По словам собеседников, Арагчи также сыграл центральную роль в ведении переговоров и подталкивании командиров Корпуса стражей исламской революции к заключению соглашения. Китай также советовал Ирану искать компромисс.

"Без зеленого света Хаменеи сделки бы не было", - рассказал источник из региона.

Ко вторничному утру стало понятно, что прогресс достигнут. Однако это не помешало Трампу высказать самую ужасную угрозу: "Сегодня ночью погибнет целая цивилизация".

Последняя угроза Трампа Ирану

7 апреля президент США Дональд Трамп в очередной раз пригрозил Ирану жесткими последствиями в случае, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив.

В своей соцсети Truth Social он написал: "ночью погибнет целая цивилизация - и ее уже никогда не удастся вернуть. Я не хочу, чтобы так произошло, но, вероятно, так и будет".

Перемирие между США и Ираном

Напомним, сегодня ночью за несколько часов до окончания ультиматума США, Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном в обмен на открытие Ормузского пролива.

Тегеран подтвердил перемирие и анонсировал открытие Ормузского пролива на этот период, но выдвинул собственное условие.

Накануне издание Axios уже писало, что Трамп может отложить удары по Ирану в последний момент.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
Новости
Зеленский обратился к России на фоне прекращения огня в Иране
Зеленский обратился к России на фоне прекращения огня в Иране
Аналитика
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой