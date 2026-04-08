США и Иран достигли перемирия до угроз Трампа "гибелью цивилизации", - Axios
США и Иран через посредников достигли дипломатического прогресса еще во вторник днем, до того, как американский президент Дональд Трамп пригрозил Тегерану "гибелью целой цивилизации".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По словам источников издания, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые с начала войны поручил своим переговорщикам двигаться к заключению соглашения с США.
В понедельник утром, во время празднования Пасхи в Белом доме, президент США Дональд Трамп общался с толпой, а спецпосланник США Стив Уиткофф, по словам источников, был "очень разъярен" и активно общался по телефону.
Тогда Уиткофф заявил посредникам, что 10-пунктное встречное предложение, которое США только что получили от Ирана, является "катастрофой, катастрофой".
Это стало началом "хаотичного" дня внесения поправок, когда пакистанские посредники согласовывали новые проекты между Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.
В то же время министры иностранных дел Египта и Турции пытались преодолеть разногласия сторон.
К вечеру понедельника посредники получили одобрение США на обновленное предложение о двухнедельном прекращении огня.
После этого решение должен был принять Хаменеи, чье участие в переговорах было тайным и трудоемким. Столкнувшись с угрозой убийства со стороны Израиля, Хаменеи общался преимущественно через курьеров, которые передавали записки.
В конце концов, верховный лидер Ирана также согласился с обновленным предложением перемирия. Два источника назвали его благословение для переговорщиков "прорывом".
По словам собеседников, Арагчи также сыграл центральную роль в ведении переговоров и подталкивании командиров Корпуса стражей исламской революции к заключению соглашения. Китай также советовал Ирану искать компромисс.
"Без зеленого света Хаменеи сделки бы не было", - рассказал источник из региона.
Ко вторничному утру стало понятно, что прогресс достигнут. Однако это не помешало Трампу высказать самую ужасную угрозу: "Сегодня ночью погибнет целая цивилизация".
Последняя угроза Трампа Ирану
7 апреля президент США Дональд Трамп в очередной раз пригрозил Ирану жесткими последствиями в случае, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив.
В своей соцсети Truth Social он написал: "ночью погибнет целая цивилизация - и ее уже никогда не удастся вернуть. Я не хочу, чтобы так произошло, но, вероятно, так и будет".
Перемирие между США и Ираном
Напомним, сегодня ночью за несколько часов до окончания ультиматума США, Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном в обмен на открытие Ормузского пролива.
Тегеран подтвердил перемирие и анонсировал открытие Ормузского пролива на этот период, но выдвинул собственное условие.
Накануне издание Axios уже писало, что Трамп может отложить удары по Ирану в последний момент.