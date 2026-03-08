ua en ru
США хочуть захопити важливий острів в Ірані, - Axios

10:12 08.03.2026 Нд
2 хв
Він є критично важливим для іранської економіки
aimg Тетяна Степанова
США хочуть захопити важливий острів в Ірані, - Axios Фото: США хочуть захопити важливий острів в Ірані (Getty Images)

Сполучені Штати Америки хочуть захопити острів Харк у Перській затоці, який належить Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За даними джерел видання, американські чиновники обговорили можливість захоплення острова Харк - головного терміналу Ірану з експорту нафти.

Через цей острів проходить близько 90% експорту сирої нафти Ірану, що робить його критично важливим для економіки країни.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль та США розпочали операцію проти по Ірану, внаслідок ударів також було ліквідовано верховного лідера ісламської держави Алі Хаменеї.

Іранська армія у відповідь почала атакувати як Ізраїль, так інизки країн Близького Сходу. Під ударом опинились, зокрема, Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ, Йорданія та Азербайджан.

Також було завдано удару по британській військовій базі на Кіпрі, що сколинуло Європу та змусило готуватись до можливих військових дій.

Вчора президент США Дональд Трамп анонсував "серйозний удар" по Ірану, пообіцявши "повне знищення" військового потенціалу країни у разі продовження ядерних розробок.

Водночас у ЗМІ з'являлася інформація, що Трамп виявляв інтерес до ідеї розмістити іноземні війська у буферних зонах для забезпечення стабільності в регіонах конфліктів.

Також РБК-Україна писало, чи стане цей конфлікт "другим Іраком" для США та чи можлива у цьому протистоянні швидка перемога без затяжної наземної операції.

Крім того, експерти попереджають, що велика війна на Близькому Сході спустошує збройні арсенали, через що Європа та Україна можуть зіткнутися з дефіцитом боєприпасів.

